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Osman Gökçek'in "Tabutlu" yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. İddialara yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Gökçek hakkında ağır mı ağır ifadelere yer verdi.

Fahiş konser ücretleriyle tartışılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kefen ve ceset torbası ihalesi üzerinden vurgun iddiasıyla gündemde... Konuyla ilgili TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası ile gelerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "kefen alımlarında yolsuzluk yaptığını" iddia etti.

Osman Gökçek'in 'Tabutlu' yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt

"POLİTİK MEFTANIN EDEP YOKSUNU YAVRUSU"

Bu açıklamanın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi. İlgili iddiaların araştırıldığı, bir kısmının ise incelenmiş olduğu belirtilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, Milletin değerlerini iftiralarına takarak, şarlatanlık yapmaya çalışıyor. Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak; iddia edilen hususların bir kısmı Teftiş Kurulu tarafından incelenmiştir. Diğer konular ise derhal araştırılmaya başlanmıştır. Ancak özellikle ifade etmek isteriz ki; elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Osman Gökçek'in 'Tabutlu' yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt

"HIRSIZA HIRSIZ OLDUĞUNU UNUTTURURSANIZ..."

Bilinmelidir ki; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; hırsıza 'hırsız' olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar."

Osman Gökçek'in
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıdehide:

Konserleri ne çabuk unuttunuz. Laf ebeliğine gelince CHP belediyeleri çok iyi çalışıyor ama halka hizmete gelince hiç hareket yok.

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu Osman tam bir şaklaban yıllardır baban Ankarayı parsel parsel sattı baban neden kovuldu Osman bunları anlat 40 yaşında hesaplanamaz servet sahibi tv kanal sahibi oldun bunları anlat boş keseden düzmece şeyler anlatma insanlara

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Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıselim özkayalar:

Hırsız a hırsız olduğu unutturmayalım.konser paraları iade edilsin .çaldıklarınızı geri verin

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

TÜM belediyelerde Konserler araştırılsın diye verilen önergeyi akp ve mhp reddetti ;)

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Haber YorumlarıKara Murat:

Mansur laf üretme ithamlara cevap ver. adam delilli konuşuyor.

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Haber Yorumlarımustafa yıldırım:

Mansur reis yine gökçeklerin kaleye 90'a takmış. Madem o kadar elinde delilin var ne bekliyorsun savcılığa gitmek için.

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Haber Yorumlarımurat dural:

Ya bu adamın babasının ne olduğunu bilmeyen yok lan hala çıkıp hayasızca konuşuyor #Mevlana der ki; Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Birde söyleyene bakarım, adam mı diye?

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Haber Yorumlarıismail polat:

birilerinin canını acıtmış araştırılsın

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Haber YorumlarıHakan Celik:

Ankara incek,çukurambar,söğütözü Bölgesinden kim arsa kapattı kimler kimi zengin etti.Tabiki melih gökçek.Bülent arınç Ankarayı parsel parsel sattılar dedi.Hırsıza hırsız olduğunu lütfen unutturmayın yüzüne vurun

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Haber Yorumlarıenka ticaret:

ğlu yalancı hırsız yıllarca ankara belediyesini sömürdüler senin yaşın kaç kaç milyon dolarlık evde oturuyorsun hangi parayla aldın tv yi hangi parayla kurdun, fetöden aldıklrını verdikleriniz , yolsuzluk akp nin işi ve siin işiniz kendi yolsuzluklarınızı unutturmak için yapılan bir kepazelkik

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