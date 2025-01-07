Osman Gökçek'in 'Tabutlu' yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt

Fahiş konser ücretleriyle tartışılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kefen ve ceset torbası ihalesi üzerinden vurgun iddiasıyla gündemde... Konuyla ilgili TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası ile gelerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "kefen alımlarında yolsuzluk yaptığını" iddia etti.

"POLİTİK MEFTANIN EDEP YOKSUNU YAVRUSU"

Bu açıklamanın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi. İlgili iddiaların araştırıldığı, bir kısmının ise incelenmiş olduğu belirtilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, Milletin değerlerini iftiralarına takarak, şarlatanlık yapmaya çalışıyor. Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak; iddia edilen hususların bir kısmı Teftiş Kurulu tarafından incelenmiştir. Diğer konular ise derhal araştırılmaya başlanmıştır. Ancak özellikle ifade etmek isteriz ki; elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

"HIRSIZA HIRSIZ OLDUĞUNU UNUTTURURSANIZ..."

Bilinmelidir ki; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; hırsıza 'hırsız' olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar."