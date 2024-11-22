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Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var

Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
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Ordu Üniversitesi'nde kağıt üstünde mühendislik fakültesi olduğunu ama ne öğrencisi ne hocası ne de binası olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Ordu Üniversitemize yeni bir fakülte daha açılmış, haberimiz yok. Sadece benim değil, kimsenin haberi yok. Vatandaşın da haberi yok" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinin yalnızca kağıt üzerinde var olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Adıgüzel'in iddiası kentte büyük yankı uyandırdı.

Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var

"NE HOCASI NE DE BİNASI VAR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, "Bu fakültenin öğrencisi yok, hocası da yok, binası da yok. Ama bir buçuk yıl önceki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanmış. Hatta o zamanın rektörü bunu çok büyük hizmet olarak lanse etmiş, bölgeye büyük katkılar vereceğini söylemiş" ifadelerine yer verdi.

Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var

"SADECE BENİM DEĞİL, KİMSENİN HABERİ YOK"

Cumhuriyet'in aktardığına göre; olayı Karadeniz fıkrasına benzeten Adıgüzel, "Ordu Üniversitemize yeni bir fakülte daha açılmış, haberimiz yok. Sadece benim değil, kimsenin haberi yok. Vatandaşın da haberi yok. 18 Mayıs 2023'te, bundan bir buçuk yıl önce, meğer Ordu üniversitemize Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 14. fakülte olarak açılmış. Bugün üniversitenin sitesine bir giriyorsunuz, bakıyorsunuz, 13 fakülte var. Bu bahsedilen fakülte orada görünmüyor. 14 Mayıs seçimiyle 28 Mayıs seçimi arasında, 18 Mayıs'ta yayımlanan bir kararname olduğu gözüküyor. Bunun bir seçim vaadi olarak söylendiği ama yerine getirilmediği gözüküyor" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Politika
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