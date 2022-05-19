Ömer Çelik: Düşmanımıza verilen bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez - Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Sizin bu terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize, askerimize, polisimize, sivil vatandaşımıza dönük bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Düşmanımıza verilen bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez ve bunun müttefiklik bağlamında herhangi bir şekilde izah edilmesi de asla mümkün değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, bugünlerde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin tartışıldığını belirterek, "Müttefiklerimizden bazıları başta olmak üzere bir NATO üyesi olan Türkiye'nin düşmanı olan terör örgütlerine verilen askeri ve siyasi destekleri Cumhurbaşkanımız hem Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden hem de başka kürsülerden yüksek sesle ifade etti. 11 Eylül olaylarından sonra terörizm net bir şekilde küresel bir tehdit ve mücadele hedefi olarak ele alınmıştı. Ama Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verildiğine hiçbir zaman şahit olmadık. Hatta Türkiye bu terör örgütleriyle en güçlü mücadeleyi verirken müttefiklerimizden bazıları buradan patriotlarını tekrar kendi ülkelerine götürdüler. Net ve açık şekilde şunu söylüyoruz; sizin bu terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize, askerimize, polisimize, sivil vatandaşımıza dönük bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla düşmanımıza verilen bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez ve bunun müttefiklik bağlamında herhangi bir şekilde izah edilmesi de asla mümkün değildir. PKK, YPG terör örgütüne verilen desteğin, 'Bunlar DEAŞ'le mücadele ediyor' gibi bir bahaneye oturtulması da her şekilde ilkesiz ve gayri ahlaki bir yaklaşımdır. Sürekli olarak Türkiye'ye 'Suriye'nin şu bölgelerinden çekilin' diyenler, Türkiye'nin bulunduğu diğer bölgelerle ilgili hiçbir tartışma yapmıyorlar. Çünkü diğer bölgelerde DEAŞ var, oradan çekilmemizi istemiyorlar. Ama PKK'yı, YPG'yi temizlediğimiz bölgelerden çekilmemizi istiyorlar" diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin NATO'dan izole olacağına yönelik yorumlarla ilgili de, "Bu saçma sapan yorumların NATO'ya zarar vermekten başka hiçbir manası olmayacaktır. Terör örgütleriyle ilişkisini kesmesi gerekenler Türkiye'nin bu itirazını bir izole olma tehdidiyle ortaya koymaya çalışıyorlar. Mesele son derece nettir. Türkiye prensip olarak bir devlet politikası olarak NATO'nun genişlemesine hiçbir zaman karşı çıkmadı. Hatta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla ilgili de bir problemi olmadı. Problem bugün onların terör örgütlerine verdiği desteklerle ilgilidir. Arkadaşlarımız hazırlamışlardı. İsveç'te ve Finlandiya'da çok çarpıcı fotoğraflar vardı. Verilen desteklerin, PKK'nn buralarda yaptığı gösterilerin fotoğrafları vardı. Ama biz o paçavra görüntüleri buradan, AK Parti kürsüsünden göstermeyi uygun bulmuyoruz" ifadesini kullandı.