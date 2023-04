Oktay, Sincan'da vatandaşlarla buluştu

OKTAY, SİNCAN'DA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Oktay, 'Ankaralılar Buluşması' kapsamında Sincan ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, "Ankara Kalesi gibi sağlam, Ankara kadar gözükara, yiğit, mert kardeşlerim! Gazi şehir Ankara'nın; vatanına, bayrağına daima sahip çıkan vakur insanları! Sizleri gönülden selamlıyorum! 'Biz bu millete sevdalıyız, Ankara'ya sevdalıyız' diyerek, bu aşkla durmadan çalışan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize en kalbi selamlarını iletiyorum. Gönül rotamızın yegane durağı, Başkent Ankara'da siz kıymetli hemşerilerimle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli Kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm illerimizi, ülkemizin her bir köşesini geliştiriyor; hizmetlerle donatıyoruz. Elbirliğiyle, iş birliğiyle, güç birliğiyle ' Türkiye Yüzyılını' inşa ediyor; ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Mega projelerle ülkemizi bir uçtan bir uca kalkındırmaya devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezinde ise Gazi Başkent Ankara var" dedi.

"Cumhur İttifakı olarak bizler ülkemizi mega yatırımlarla şahlandırırken; muhalefet her işi çıkmaza sürüklemenin, sürüncemede bırakmanın kavgasını veriyor. Unutmayın, önünüze iki sandık gelecek. Biri Cumhurbaşkanlığı için, biri milletvekilliği için. Birinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine mührü vuracaksınız. Diğer sandıkta AK Parti'ye mührü vuracaksınız. Cumhuriyet'in ilk asrında yedi düvele had bildiren bu millet, 'Türkiye Yüzyılında yedili koalisyona had bildirecektir. 14 Mayıs'ta, er meydanına, sandığa bu ruhla gideceğiz değerli kardeşlerim. Milletimizin desteğiyle, bu kirli ittifakı 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz. Dünya beşten büyüktür diyeceğiz. Tüm dünya için adalet, vicdan, hakkaniyet diyeceğiz. Hep birlikte ülkemizin kaderini kendi haline bırakmayacağız. Bu duygularla 'Türkiye Yüzyılı'na girerken, güçlü Türkiye, güçlü Ankara diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Barış TAŞKIRAN/ ANKARA,