Oğlunun görüntüsünden sonra Binali Yıldırım Twitter'da TT oldu! Herkes aynı soruyu soruyor

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretinde bir mağazada Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile otururken çekilmiş fotoğrafı büyük tartışma yarattı. Olaydan sonra Binali Yıldırım'ın ismi Twitter Türkiye gündeminde bir numaraya oturdu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafla ilgili Yıldırım'a "Neden sessizsiniz, neden bir açıklama yapmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 13 Ocak'ta Erzurum ziyareti sırasından Erzurum Valisi Okay Memiş veİl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile birlikte çekilen bir fotoğrafı tartışmalara neden oldu.

Olay sonrası Twitter Türkiye gündeminde Binali Yıldırım'ın ismi bir numaraya oturdu. Sosyal medya kullanıcıları tartışma yaratan fotoğrafla ilgili Binali Yıldırım'ın sessiz kalmasını eleştirdi. Birçok kullanıcı "Neden sessizsiniz, neden bir açıklama yapmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.