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Of'ta 150 yıllık süren gelenek! Sarıalioğlu üçüncü kez seçildi

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Trabzon'da 150 yıldır aynı ailenin yönettiği Of ilçesinde gelenek bozulmadı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların çoğunluğunu olan Salim Salih Sarialioğlu ilçede güven tazeleyerek üçüncü kez seçildi.

1874 yılında kurulan Of Belediyesi'nde Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep 'Saral' ailesi tarafından yönetildi. İlçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı. 150 yıldır bozulmayan gelenekte ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu AK Parti'den tekrar Cumhur İttifakı adayı gösterildi.

RAKİPLERİNİN SOYADI DA SARAL

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıalioğlu'nun rakiplerinin çoğunluğu 'Saral' soy isimli adaylar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Halil Saral, Yeniden Refah Partisi'nden Güngör Saral, Saadet Partisi'nden ise Mustafa Saral belediye başkanlığına aday gösterildi.

"OF'U HAK ETTİĞİ YERE OFLULARLA BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Üçüncü kez vatandaşların kendisini başkan olarak seçtiğini belirten Başkan Sarıalioğlu, "1874'de ilçemiz belediye oldu. Belediye olduğu tarihten günümüze de yine bizim ailenin mensubu olarak seçilmiş olduk. Of halkının büyük bir teveccühü ile yolumuza devam ediyoruz. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Gelenek bozulmadı. 1874-2024, 150 yıl. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Ofluların teveccühü bu yönde tecelli etti. Bizlere bu görevi layık gören tüm Oflu hemşerilerime teşekkür ediyorum. Oflu hemşerilerimin hizmetinde 10 yıl belediye başkanlığı görevini yaptım ama bu ilçede doğmuş büyümüş birisiyim.

Üniversiteyi Trabzon'da okuduktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 4,5 yıl çalıştıktan sonra memleketimize geri döndük. O tarihten bu yana buradayım. 18 yıl fen işleri müdürlüğünde görev yaptım. 10 yılda belediye başkanlığı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar AK Parti Cumhur İttifakı adayı olarak bizi gösterdi. Bunun neticesinde Oflu vatandaşlarımızın yüksek bir oranda teveccühü ile tekrar belediye başkanı seçilmiş durumdayım. İşimiz çok Of'a sözümüz yapacak çok işimiz var diyorum. Türkiye Yüzyılı'nda Of'u hak ettiği yere Oflularla birlikte taşıyacağız inşallah" dedi.

Of'ta 150 yıllık süren gelenek! Sarıalioğlu üçüncü kez seçildi

Of'ta 150 yıllık süren gelenek! Sarıalioğlu üçüncü kez seçildi

Of'ta 150 yıllık süren gelenek! Sarıalioğlu üçüncü kez seçildi

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Salim Salih Sarıalioğlu Trabzon Of Politika Güncel Haberler

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