Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

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DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan'ın mektubunu okumadan önce İmralı'da çekilen Öcalan'ın fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Öcalan'ın fotoğrafının ekrana yansıtılmasının ardından salonda alkış tufanı koptu, kalabalık Öcalan sloganları attı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, üçüncü kez İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan'ın avukatları Faik Özgür Erol ile Tunceli Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı. Ziyaretin ardından heyet, Öcalan'ın çağrısını okumak için Taksim Elit World Otel'e geldi. Heyet toplantı salonuna zılgıtlar eşliğinde girdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Öcalan'ın çağrısı okunmadan önce İmralı'da Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Fotoğrafta PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyetinin yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafın arka fona yansıtılmasıyla salonda alkış tufanı koptu. Ayağa kalkan kalabalık Öcalan sloganları attı.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİ"

Öcalan'ın çağrısı önce Ahmet Türk tarafından Kürtçe daha sonra ise Pervin Buldan tarafından Türkçe okundu. Öcalan'ın mektubunda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadeleri yer aldı.

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıRevolver:

terör propagandası yapmak suçtur.. ne hale geldi ülkemiz...

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

şehit ve yakınlarının ahı hepinizi kahredecek

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Apoyu seven milyonlarca vatandaş varmış. Bu kadar sevgi gösterilerini gören öcalan parti kurup başkanlık seçimlerinde aday bile olabilir artık hiçbir şeye şaşırmayız

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Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

terörle müzakere edilemeyeceğini çözüm sürecinde öğrenemediler kendilerinin tuzu kuru olan yine askerimize polisimize olacak

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

sirkte her türlü maymun var

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Haber YorumlarıSerhat Bili:

kazandı

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Haber YorumlarıSokrates:

artık apo nun heykelini tüm kendi belediye binalarına meydanlara dikerler

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Haber Yorumlarımehmet:

şehit ailelerine ödenen paralar ve tanınan haklar gerimi alınacak şimdi.

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Haber YorumlarıTemha Arak:

haberler com,guncelleme berbat olmuş ,yorumlar girilmiyor.

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Haber YorumlarıGökhan selçuk:

Yazıklar olsun...

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