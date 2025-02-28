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Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla devam ederken mesaj dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Alman Bild gazetesi "İmralı'nın açıklamaları kanlı çatışmaların sona ermesinin önünü açabilir" manşeti atarken CNN International ise "İmralı, Türkiye ile 50 yıllık bir ayaklanmayı sona erdiriyor" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç dün akşam saatlerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etti.

Öcalan mesajında "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" dedi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken dünya basını da gelişmeye geniş yer ayırdı.

Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

THE GUARDIAN: İMRALI GRUBUN SİLAHSIZLANMASINI İSTİYOR

İngiliz The Guardian gazetesi "İmralı, Türkiye ve Orta Doğu'yu sarsabilecek büyük bir değişimle grubun silahsızlanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

En dikkat çeken manşetlerden birini atan CNN International ise "İmralı, Türkiye ile 50 yıllık bir ayaklanmayı sona erdiriyor" ifadelerine yer verdi.

Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

AL JAZEERA: SİYASİ VE GÜVENLİK SONUÇLARI DOĞURABİLİR

Al Jazeera "Bu hamle bölge için kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilir" derken Alman Bild gazetesi ise "İmralı'nın açıklamaları kanlı çatışmaların sona ermesinin önünü açabilir" manşetini attı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise "Bu çağrının, Türkiye'de ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olması bekleniyor" dedi.

Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRevolver:

zaten plan abd nin.. şaşıracak birşey yok. abd dediği için ordu eskortluğunda pkk lılar kobaniye aktarılmamış mıydı?.. orda da adını değiştirip ypg yaptılar.. abd nin nihai amacı 4 ülkeden toprak koparıp otonom bir ülke kurmak. hâlâ göremiyorlar..

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Haber YorumlarıAlper:

Demek vatedilen , KürdüStanın artık Silaha ihtiyacı yoktur

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Haber YorumlarıTT:

İmralı, Türkiye ile 50 yıllık bir ayaklanmayı sona erdiriyormuşşşş. Habere bak ya...Utanç duyuyorum... Şimdi gel de yurtdışından terörist teslim etmesini iste... Cevapları şu olur... Bunlar terörist değil ki, bak günü gelince masaya oturtup çağrı yaptırıyorsunuz... Bu isteğinizi bekletelim, zaten fikir değiştirirsiniz diyeceklerdir...

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Milletin resmen basireti bağlanmış. Malûm Zât 2 kere 2 10 yapar dese ona da koşulsuz şartsız bu dunya kişi inanır. Böyle seçmenlerin olduğu ülkeden çok da birsey beklememek lazım herkes kendini kurtarmaya baksın

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu çağrı sonucu pkk-ypg den nasıl cevap geleceği herşeyi netleştirecek. Eğer ki hepsi birden tamam kabul ediyoruz derse, o zaman bir soru işareti var demektişr bu olayda. Yok bazıları biz tanımıyoruz kabul etmiyoruz deyip İSrail abd güdümünde devam etmeye çalışırlarsa işte o zaman Türkiye bu işi başardı demektir.

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Haber Yorumlarıadem can:

Askerler savaşır, Savaşı baslatanda bitirende siyasilerdir. Bu Tü. Dünyada ve tarih boyu böyle olur..

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Haber YorumlarıMehemmed Asil:

Üçüncü defa dağda terörist kalmadı gibi, yine cezaevindeki teröristleri çıkarıp dağ kadrosunu güçlendirmek olmasın, çünkü ABD ve Avrupadan bu ülkeye hep şer gelmiştir

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