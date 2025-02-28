Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç dün akşam saatlerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etti.

Öcalan mesajında "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" dedi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken dünya basını da gelişmeye geniş yer ayırdı.

THE GUARDIAN: İMRALI GRUBUN SİLAHSIZLANMASINI İSTİYOR

İngiliz The Guardian gazetesi "İmralı, Türkiye ve Orta Doğu'yu sarsabilecek büyük bir değişimle grubun silahsızlanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

En dikkat çeken manşetlerden birini atan CNN International ise "İmralı, Türkiye ile 50 yıllık bir ayaklanmayı sona erdiriyor" ifadelerine yer verdi.

AL JAZEERA: SİYASİ VE GÜVENLİK SONUÇLARI DOĞURABİLİR

Al Jazeera "Bu hamle bölge için kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilir" derken Alman Bild gazetesi ise "İmralı'nın açıklamaları kanlı çatışmaların sona ermesinin önünü açabilir" manşetini attı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise "Bu çağrının, Türkiye'de ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olması bekleniyor" dedi.