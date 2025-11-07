'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Görüşmede Öcalan'ın, Türkiye'deki siyasi gelişmelere ve Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Ömer Öcalan, amcasının mesajını Mezopotamya Ajansı'na aktarırken, Öcalan'ın özellikle CHP'nin sürece katılımının büyük önem taşıdığını dile getirdiğini söyledi. Öcalan, "Oyunlara gelmemesi, tahriklere kapılmaması gerekiyor. Bu süreç AK Parti'nin ve MHP'nin süreci değildir; bütün devleti ilgilendiren bir süreçtir. CHP'nin sürece katılımına büyük anlam ve kıymet atfediyor. Böyle büyür" ifadelerini kullandı.

"SURİYE MESELESİ SURİYE İLE ÇÖZÜLMELİ"

Öcalan, Türkiye'nin Suriye politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Suriye meselesi Suriye ile çözülmelidir. Türkiye devleti de Suriye'nin müstakil bir devlet olmasından kaynaklı olarak daha hassas yaklaşmalıdır. Oranın iç işlerine çok müdahil olmamalıdır. Eğer bir ilişki geliştirilecekse, orada Kürtlerin yetkilileri, siyasetçileri ve öncüleri vardır. Ahmet el-Şara'dan ziyade Mazlum Kobani ile, İlham Ahmed ile görüşülebilir."

"KÜRTLER DEMOKRATİK CUMHURİYET TEMELİNDE DAHİL OLMALI"

Abdullah Öcalan, "Devletin sizi kimliğinizle, kültürünüzle, düşüncenizle, coğrafyanızla, ülkenizle, inancınızla kabul etmesi anlamına geliyor. 'Kimliğinizi, dilinizi, öz benliğinizi bırakın, devlete dahil olun' demek değildir. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olacaksa, demokratik cumhuriyet temelinde dahil olacaktır. Bunun kavramsal tanımı demokratik entegrasyondur. Kürt halkı kendi farklılıklarıyla birlikte devlete dahil olabilir. Zaten Kürtlerin yüz yıldır istediği budur." dedi.