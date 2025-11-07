Haberler

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan aracılığıyla gönderdiği mesajda, Türkiye'deki sürecin "AK Parti ve MHP'nin değil, devletin süreci" olduğunu belirtti. CHP'nin sürece dahil olmasının önemini vurgulayan Öcalan, "CHP'nin sürece katılımı anlamlı ve kıymetli. Böyle büyür" dedi.

  • Abdullah Öcalan, CHP'nin sürece katılımının büyük önem taşıdığını belirtti.
  • Abdullah Öcalan, Suriye meselesinin Suriye ile çözülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye'nin iç işlerine müdahil olmaması gerektiğini ifade etti.
  • Abdullah Öcalan, Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne demokratik cumhuriyet temelinde dahil olması gerektiğini söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Görüşmede Öcalan'ın, Türkiye'deki siyasi gelişmelere ve Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Ömer Öcalan, amcasının mesajını Mezopotamya Ajansı'na aktarırken, Öcalan'ın özellikle CHP'nin sürece katılımının büyük önem taşıdığını dile getirdiğini söyledi. Öcalan, "Oyunlara gelmemesi, tahriklere kapılmaması gerekiyor. Bu süreç AK Parti'nin ve MHP'nin süreci değildir; bütün devleti ilgilendiren bir süreçtir. CHP'nin sürece katılımına büyük anlam ve kıymet atfediyor. Böyle büyür" ifadelerini kullandı.

"SURİYE MESELESİ SURİYE İLE ÇÖZÜLMELİ"

Öcalan, Türkiye'nin Suriye politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Suriye meselesi Suriye ile çözülmelidir. Türkiye devleti de Suriye'nin müstakil bir devlet olmasından kaynaklı olarak daha hassas yaklaşmalıdır. Oranın iç işlerine çok müdahil olmamalıdır. Eğer bir ilişki geliştirilecekse, orada Kürtlerin yetkilileri, siyasetçileri ve öncüleri vardır. Ahmet el-Şara'dan ziyade Mazlum Kobani ile, İlham Ahmed ile görüşülebilir."

"KÜRTLER DEMOKRATİK CUMHURİYET TEMELİNDE DAHİL OLMALI"

Abdullah Öcalan, "Devletin sizi kimliğinizle, kültürünüzle, düşüncenizle, coğrafyanızla, ülkenizle, inancınızla kabul etmesi anlamına geliyor. 'Kimliğinizi, dilinizi, öz benliğinizi bırakın, devlete dahil olun' demek değildir. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olacaksa, demokratik cumhuriyet temelinde dahil olacaktır. Bunun kavramsal tanımı demokratik entegrasyondur. Kürt halkı kendi farklılıklarıyla birlikte devlete dahil olabilir. Zaten Kürtlerin yüz yıldır istediği budur." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıtt:

Şaka gibi zaten HDP ile CHP hep birlikte değilmiydi PKK silah bırakınca mi ayrıldılar İstanbul'u el ele ekreme kazandırdılar ya

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme81
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Aynen . Oysaki ikisininde tasmasi ayni kisilerin elinde

yanıt12
yanıt35
Haber Yorumlarıserkan şenol:

utanmadan bi de bunu yasaniliyorsunuz

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

önderiniz bişey dedi itaat edin

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Kimin önderi?

yanıt18
yanıt3
Haber Yorumlarımutluw can:

bahçeli ocalanin kuklası yanlışın var , sen saf olabilirsin de millet değil

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 441.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Haberler com. Gibi bir sayfanin sizin gibi sahtekarlarin haberle ilgili alakasiz yorumunupaylasmasida ayri bi soru

yanıt24
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Ben her zaman bunu bilir bunu söylerim.İte it kadar değer vereceksin.İte aslan kadar değer verirsen kendisini ormanların kralı zanneder.Kuduz itin ipini çözersen nereye saldıracağını kestiremezsin.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı

Trump talimat verdi, ABD ordusu o ülkeyi vurmak için hazırlığa başladı
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

Ülke şokta! Cuma namazı kana bulandı, onlarca yaralı var
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Süt dokunuyor diye hemen laktozsuz ürünlere yönelmeyin! Bilimsel çözüm sütü bırakmak değil

Süt dokunuyorsa hemen laktozsuza geçmeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.