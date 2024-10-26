Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli açıklama yapıyor

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a yönelik "Terörü bitir" çağrısını tarihi bir çıkışla yeni aşamaya taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin Meclis'te DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse 'Umut Hakkı'ndan yararlanmasının önü ardına kadar açılsın" şeklindeki çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği MHP lideri, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 'Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah'tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.

İnsanoğlu bildiğinin dünyası bilmediğinin düşmanıdır. Gözlerine kara perde inenlerin, gönülleri kaskatı kesilenlerin, görüş açıları sıfırla kesişenlerin bilmek ve tanımakla merakı yoktur. Bilmenin ve tanımanın davetkar, lütufkar izindeyiz.

Hakikatli bir münevver, okkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturan müttefiktir. Yaşadığı devrim çalkantılarını, imparatorluğumuzun çöküş gürültüsünü iliklerine kadar hissedip henüz tam manasıyla kavranamamıştır. 48 yıllık hayatını medyumu şükranla hatırlamak sosyal siyasal hayatımıza yansıtmak herkese düşen sorumluluk olsa gerektir.

"TÜRK VE KÜRTLERİN BİRBİRİNİ SEVMESİ..."

Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleşmişlerdir. Bugün ortak tehlikeler karşısında duruyorlar. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için dini ve siyasi farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir."

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