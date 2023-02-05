Nikah şahidi olan Meral Akşener'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme: Çocuk sayınıza karışmıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in kızı Mehtap Beker ile Berkay İpek çiftinin; Ankara Sheraton'da düzenlenen düğün törenine katıldı. Akşener, genç çiftin nikah şahidi oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da şahit olduğu nikahı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

"SAYISINA KARIŞMIYORUZ AMA NASIL YETİŞTİRİLECEĞİNE KARIŞIYORUZ"

Daha sonra bir konuşma yapan Akşener, "Kız bizim ama, genellikle damatlara acırım ben. Çok şahitlik yaptım. Genellikle şöyle bir şey oluyor: Damat iyiyse kız annesi çok mutlu. Oğlan annesi genellikle siniri bozuk. Kız babası, damat iyi kötü fark etmez; gözleri hüzünlü, ağlamak üzere… Delikanlının babası acayip mutlu, sinir bozacak kadar mutlu oluyor. Bu arada gelin basıyor ya ağaya, acıdığını düşünüyor anne. Ama sonuçta, bir şey daha var. Çocuklarınız oluyor ve siz unutuluyorsunuz. Torun sevgisi, anneleri babaları bir araya getiriyor. Ben sizin çok mutlu olacağınıza eminim. Oğlum… Sabır, sevgi, saygı gibi üç 's'den bahsedeceğim… Çocuk sayısına karışmıyoruz. Ama nasıl yetiştirileceğine karışıyoruz. Öyle bir durumumuz var. Ben bu aile cüzdanını elbette kızımıza vereceğim. Ailenin başı kadın oluyor genellikle." dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Akşener şöyle devam etti: "Şimdi üç belediye başkanımız burada. Fethi Başkan, Alper Başkan, Mansur Başkan. Bir sağlam alkış alayım. Çünkü bugün burada yüzlerimiz gülerek, bu çifti evlendiriyorsak ve 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacaktır, hüküm cümlesini kurabiliyorsak, bu arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlere borçluyuz. Arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum."