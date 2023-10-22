Netanyahu, Hamas saldırısını tahmin edememekle suçlanıyor

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını tahmin edememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve sorumluluğu orduya yüklemeye çalıştığını yazdı.

Gazetenin ordudan bir yetkiliye dayandırarak yayımladığı haberde, Netanyahu'nun İsrail ordusunu Hamas saldırısını tahmin edememekle suçlamak için çaba sarf ettiği aktarıldı.

"Netanyahu, ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanmayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." ifadesi kullanılan haberde, bir başka ordu yetkilisinin ise Netanyahu'nun yaptığı şeyin "utanç verici" olduğunu söylediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın savaşın başlamasından 4 gün sonra savaş muhabirleriyle koordinasyon için iyi bir sözcü atadığı belirtilen haberde, sözcünün daha önce orduya bağlı Batı Şeria Tümeni Sözcüsü olarak çalıştığı ve görevi sırasında savaş muhabirleriyle tanıştığı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan bu atamanın özellikle savaş çıktığı sırada yapılmasının, normal olmadığı kaydedilen haberde, üst düzey askeri komutanların saldırıyı öngörememenin sorumluluğunu üstlendiği, Netanyahu'nun ise hiçbir şekilde sorumluluk almadığı dikkate alındığında "atamanın şüpheli olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde ayrıca, "Netanyahu'nun savaşın başlangıcından bu yana uzun yıllardır ilk kez İsrail'deki çeşitli medya kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldiğine" dikkat çekildi.

İsrailli analistler de İsrail güvenlik servislerinin saldırıyı tahmin edememesinin "siyasi yansımaları olacak feci bir başarısızlık" olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 91 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.