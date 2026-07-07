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Liderlerin NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelişleri sürüyor

Liderlerin NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelişleri sürüyor
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi için Polonya Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Başbakanı ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Türkiye'ye geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konukları Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

ANKARA'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Polonya Cumhurbaşkanı Karol Tadeusz Nawrocki, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Antonio Luis Santos da Costa Türkiye'ye geldi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Tadeusz Nawrocki, Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Sayın Antonio Luis Santos da Costa'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık. Türkiye, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sunan diplomatik girişimlerde yapıcı rolünü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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