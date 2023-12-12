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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Stoltenberg, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Jasem Albudaiwi ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan'da Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Jasem Albudaiwi ile bir araya geldi. Stoltenberg, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk NATO Genel Sekreteri oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Stoltenberg, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk NATO Genel Sekreteri oldu. Stoltenberg, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Jasem Albudaiwi ile bir araya geldi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Ortaklarla diyalog NATO için son derece önemlidir ve KİK ile ilişkimize değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed Al-Khuraiji ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Fayyadh al-Ruwaili ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Stoltenberg, ayrıca Suudi Arabistan Askeri Endüstrileri (SAMI) CEO'su Walid Abukhaled ile bir araya gelerek, SAMI'yı gezdi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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