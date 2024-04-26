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NATO Genel Sekreteri Almanya'yı Ukrayna'ya verdiği destek için övdü

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'ya liderlik gösterdiğini ve askeri yardımda bulunan en büyük ülke olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, "Almanya Ukrayna'ya destek konusunda liderliğini gösteren ve Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük ülke" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Scholz'a liderliği ve transatlantik ittifakına olan bağlılığı için teşekkür etti. Almanya'nın ortak güvenliğe önemli katkılarının olduğunu aktaran Stoltenberg, "Litvanya'nın bir tugay konuşlandırarak İttifak'ın doğusundaki varlığınızı güçlendiriyorsunuz. Jetleriniz Baltık semalarında devriye geziyor" dedi.

"Diğer Müttefiklerin de Almanya örneğini takip etmeleri gerektiğine yürekten inanıyorum"

Almanya'nın Soğuk Savaş'tan bu yana düzenlenen en büyük NATO tatbikatı Steadfast Defender'e 12 bin asker gönderdiğini vurgulayan Stoltenberg, "Sizin tarihi ve çok önemli Zeitenwende'niz (Scholz'un Ukrayna işgaline tepki konuşması) savunma harcamalarında büyük artışlara yol açtı. Almanya'nın şu anda gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya yatırıyor olması tüm müttefikler için önemlidir" diye konuştu.

Almanya'nın Ukrayna'ya destek konusunda liderlik gösterdiğini söyleyen Stoltenberg, "Almanya, Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük ülke. Ukrayna'ya 3'üncü Patriot sistemi göndermeye karar verdiniz. Diğer Müttefiklerin de Almanya örneğini takip etmeleri gerektiğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın gizli faaliyetleri konusunda da tetikte olmalıyız"

ABD'nin onayladığı Ukrayna'ya yardım paketine değinen Stoltenberg, "Diğer Müttefiklerin daha fazlasını yapmasını da memnuniyetle karşılıyorum. Birleşik Krallık, Hollanda ve birçok Müttefikte ilave büyük yardımlarda bulunacaklarını açıkladılar. Bu katkıları hızlı bir şekilde teslimata dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur. Ayrıca İttifak genelinde Rusya'nın gizli faaliyetleri konusunda da tetikte olmalıyız" şeklinde konuştu.

Almanya'da geçtiğimiz hafta casusluk ve sabotaj suçlamasıyla tutuklamaların olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Bugün de Birleşik Krallık'ta 5 kişi Rusya yararına devlet faaliyetleriyle bağlantılı olarak suçlandı. NATO Müttefikleri Almanya ve Birleşik Krallık ile tam bir dayanışma içerisindedir. Bu tür eylemler tehlikeli ve kabul edilemezdir. Bunlar bizi Ukrayna'ya destek vermekten alıkoymayacaktır. NATO Müttefiklerine yönelik herhangi bir düşmanca eyleme vereceğimiz karşılık konusunda da yakın bir koordinasyon içindeyiz" dedi.

"Almanya 28 milyar euroluk yardım ile Ukrayna'ya askeri sevkiyatı destekleyen ikinci ülke"

Almanya Başbakanı Scholz ise, Ukrayna'yı desteğin önemine vurgu yaparak, "ABD'nin Ukrayna'ya bu desteği sürdürmek için gerekli siyasi kararları almış olması iyi bir işarettir" diye konuştu.

Ukrayna'ya destek için daha fazlasının yapılması gerektiğine vurgu yapan Scholz, "Almanya, hali hazırda verdiği 28 milyar euroluk yardım ile küresel anlamda Ukrayna'ya askeri sevkiyatı destekleyen ikinci ülke konumundadır" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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