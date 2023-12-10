Mustafa Yeneroğlu: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni yeniden canlandırma vaktidir

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Vakit, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni yeniden canlandırma, kötülüklere karşı daha fazla direnme, daha fazla mücadele etme, insan onurunu ve adaleti yüceltme vaktidir." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2. Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin bugün, 75 yıl sonra, yine kitlesel katliamların ağır saldırısı altında olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde insan haklarının ayaklar altında ezildiğini, milyonlarca kurbanın verildiği savaşların sürdüğünü vurgulayan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin gözü önünde son yıllarda Yemen'de yüzbinlerce insan katledildi. İsrail haftalardır Gazze ve Batı Şeria'da insanlığa karşı suç işliyor, sivilleri öldürüyor ve tüm yaşam şartlarını yok ediyor. Tüm dünya olan biten vahşeti sadece izliyor. Birleşmiş Milletler ve devletler topluluğu işlevsiz, en fazla kınamakla yetiniyor. Kitlesel katliamların küllerinden doğan İnsan Hakları Bildirisi bugün de kitlesel katliamların ağır saldırısı altında."

Mustafa Yeneroğlu, herkes için hukuk ve adalet anlayışını benimseyecek, demokratik ve adil bir düzen içerisinde insan onurunu esas alan ortak bir yaşam kurmak için çalıştıklarını belirterek, "Vakit, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni yeniden canlandırma, kötülüklere karşı daha fazla direnme, daha fazla mücadele etme, insan onurunu ve adaleti yüceltme vaktidir." değerlendirmesini yaptı.