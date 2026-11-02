Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

KAYSERİ'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 117 sitede yayınlandı.
İstanbul Barosu'nda yeni dönem başladı: Ümit Kocasakal görevi Kaboğlu'ndan devraldı

İstanbul Barosu'nda tarihi görüntüler! Yeni dönem başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka devinin patronundan korkutan açıklama! 'Bence' diyerek savundu

Milyonlarca çalışan için sonun başlangıcı! "Bence" diyerek savundu
Şevket Çoruh yıllar sonra anlattı! Evindeki tabloları bile satmış

Ünlü oyuncu yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı

İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

Kim olduğunu öğrenenler "Sana ne oldu böyle?" demeden edemiyor
Estonya'da market soğutucularına siber saldırıda sıcaklık 50 dereceye çıkarıldı

Siber saldırganların yeni yöntemi! 3 ülkede yine hedef aldılar
Almanya'da milletvekillerinin telefonlarına casus yazılım saldırı girişimi doğrulandı

Avrupa devinde skandal! Listede milletvekilleri ve bakanlar

Muğla'da lüks villaları sel vurdu! Heyelan ve hortum riski de var

Lüks villaları sel vurdu! Heyelan ve hortum riski de var