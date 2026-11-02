Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı

Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
KAYSERİ'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı