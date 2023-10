Mustafa Şentop : "İsrail söz konusu olduğunda hukuk, adalet ve uluslararası kuruluşlar anlamsız hale gelmektedir"

Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tanıtım günü Teknopark'ta gerçekleşti

İSTANBUL - 2016'da iki ülke arasında yapılan anlaşmayla kurulan Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin tanıtım gününde konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail söz konusu olduğunda hukuk, adalet ve uluslararası kuruluşlar anlamsız hale gelmektedir. Bu asla kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasında 2016 yılında imzalanan uluslararası bir anlaşmayla devlet üniversitesi olarak kurulan Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından, geçici yerleşkesi Teknopark İstanbul'da Türk ve Japon Konsey üyeleri ve üst düzey protokolün de yer aldığı bilim ve teknoloji alanındaki vizyonun paylaşıldığı 'TJU Tanıtım Günü' etkinliği düzenlendi. Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Japonya Dışişleri Parlamento Bakan Yardımcısı Yoichi Fukazawa, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Üniversite Konseyi Başkan Yardımcısı Büyükelçi Kiyoshi Araki, Üniversite Konsey Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve akademisyenler katıldı. Programa ayrıca 2001 yılı Nobel ödüllü Japon bilim insanı Prof. Ryoji Noyori video konferans yoluyla katılım sağladı.

Programda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Yeni başlayan İsrail-Filistin çatışması, İsrail'in Savaş ve insanlık suçu mahiyetindeki fiilleri yeni bir küresel tehdit oluşturmaya başlamıştır. Başta ABD olmak üzere bazı Avrupa Ülkelerinin savaşın ateşini söndürmek yerine İsrail'in savaş suçu işlemesi yönünde mazur gösterici, adeta teşvik edici durumu riski arttırmaktadır. uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler'in etkisiz kalması derin bir ümitsizlik tablosu oluşturmaktadır. İsrail söz konusu olduğunda hukuk, adalet ve uluslararası kuruluşlar anlamsız hale gelmektedir. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Dünyanın her yerinde halklar sokaklara dökülüp İsrail'in zulmünü protesto etmekte, hükümetlerinin İsrail'e teslim olmuş politikalarına itiraz etmektedir. Böyle bir dönemde Türkiye, uluslararası hukuku esas alan, müzakere yoluyla sorunların çözümlerini hedefleyen ve barışçıl tutumuyla önemli bir rol oynamaktadır. Japonya'nın da uluslararası hukuka saygılı ve barışı gözeten tutumunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda da işbirliğimizin dünyanın içinde bulunduğu şartlar bakımından ayrıca bir kıymet taşıdığı kanaatindeyim. Tarihi dostluk bağları ile temellenen güçlü ilişkilerimizin somut bir nişanesi olarak üniversitemizin faaliyete başlaması hepimizi memnun etmiştir" dedi.