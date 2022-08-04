Mustafa Sarıgül: Çok masalar kurulur, çok masalar dağılır

TÜRKİYE Değişim Partisi (DTP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçimlere 10 ay kaldığını hatırlatarak, "Çok masalar kurulur, çok masalar dağılır. Erken kurulan masaların çok fazla faydası olmaz. Masalar ilkeler, prensipler etrafında olmalı. Kim nereye, ne zaman, nasıl seçilecek? Türkiye Değişim Partisi olarak bizim tarzımız olan bir anlayış değildir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Omurtak Caddesi'ndeki Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde partililerle bir araya geldi. Gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, 250 bin kader mahkumunun parlamentodan çıkacak kararı beklediğini belirterek, "Bu 250 bin kader mahkumu dışarıya çıktıktan sonra onlara lojistik, psikolojik, ekonomik destek vermeliyiz, iş desteği vermeliyiz. 6,5 milyon mülteciye bakan benim güçlü devletimin 250 bin kader mahkumuna da inşallah siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal kucak açacağına inanıyorum. Toplumsal barış affımızın kardeşlik hukukumuzu daha da geliştireceğine inanıyorum. Affet Türkiye'm çağrımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kastedenlerin dışındadır. Affet Türkiye'm çağrımız, özellikle uyuşturucu baronlarının dışındadır. Affet Türkiye'm çağrımız, kadınlarımıza karşı işlenen suçlar dışındadır. Affet Türkiye'm çağrımız, çocuklarımıza karşı işlenen suçların dışındadır. Türkiye Değişim Partisi olarak bir kez daha altını çiziyorum, çağrımız, asla siyasi değil, vicdani bir çağrıdır" dedi.