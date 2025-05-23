Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti devleti kahraman güvenlik güçleri eliyle tüm terör örgütlerini ve bütün hasımlarımızı olduğu gibi Pkk'yı da yenmiştir ve kesin bir zafer kazanmıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezindeki Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Destici, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ilişkin, "Toplantının sonrasında yapılan sekiz maddelik bir açıklama var. Bunu birinci maddesinde aynen okuyorum. PKK/KCK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olma üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuş. Yani PKK/KCK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olma üzere, mücadele bugün de güvenlik güçlerimiz tarafından tüm hızıyla devam ediyor.

Adına 'Terörsüz Türkiye' denilen, daha önce başka isimlerle adını anmıştık ilk başlarda ama nihayetinde 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle bir süreç yürütülüyor. PKK kongresini toplayıp ve silah bırakacağını açıkladı. Ama henüz silah da bırakmadı. Kendisini de fes etmedi. Bu da Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde açık ve net olarak ifade ediliyor. Yani PKK/KCK/PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm mücadelemiz sürüyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ KESİN BİR ZAFER KAZANMIŞTIR"

"Biz de terörsüz Türkiye'yi istiyoruz" diyen Destici, "Biz de terör örgütü silahı bıraksın istiyoruz. Sadece PKK değil, bütün terör örgütleri için bunu istiyoruz. Türkiye 40 yılını heba etmiştir. Bir yönüyle heba edilmiştir. Milletin, devletin trilyonlarca doları halkına, emeklisine, memuruna, asgari ücretlisine, yoksuluna verilecek para, üreticiye, sanayiciye verilecek para terör ve mücadeleye harcanmıştır. Evet Türkiye'nin bu yüklerden kurtulması gerekir. Binlerce şehidimiz vardır. On binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Hepimiz istiyoruz ki artık şehitler gelmesin. Öğretmenlerimiz, insanlarımız hayatını kaybetmesin" ifadelerini kullandı.

Destici ayrıca "Ama bu beklentilerimiz bugüne kadar karşımızdaki terör örgütü yapısı ve mensupları ya da uzantıları tarafından karşılanmamıştır. Biz de bunu istiyoruz. Ama maalesef bugün de durum biraz özetlediğim gibi. İnşallah şartsız, pazarlıksız, mücadelesiz, silah bırakılıp kendini fesheder. Türkiye demokrasisini daha ileriye taşımak için bir takım anayasal, yasal düzenlemeler yapamaz mı, yapar. Ama bu bir pazarlık karşılığı olmaz. Bu terör örgütü ya da terör örgütün uzantılarıyla bir müzakere süreci içerisinde olmaz. Bunu kabul etmemiz doğru değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti, kim rahatsız olursa olsun bir kere daha söyleyeceğim; Türkiye Cumhuriyeti devleti kahraman güvenlik güçleri eliyle tüm terör örgütlerini ve bütün hasımlarımızı olduğu gibi PKK'yı da yenmiştir ve kesin bir zafer kazanmıştır. Bir kez daha kahraman ordumuza, kahraman polisimize, güvenlik korucularımıza şahsım ve camiam adına şükranlar olsun" sözlerini sarf etti.