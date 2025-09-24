Mustafa Destici'den İslam Ülkelerine Sert Eleştiri: 'Korkaklık ve İkiyüzlülük Var'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm İslam dünyasının paşalarından korkaklık, bağımlılık ve ikiyüzlülük akmaktadır. İspanya, İsrail ile ticaretini durdururken birçok İslam ülkesi hala terörist ve soykırımcı İsrail ile ticaretini kesmedi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını kınayarak, İslam ülkelerinin bu saldırılar karşısında sessiz kaldığını ve bu durumdan dolayı tepkili olduğunu söyledi. Destici, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı sadece kınayarak sessiz kalmamaları, daha sert yaptırımlarla tepkilerini göstermeleri gerektiğini belirtti.

"Soykırım yaklaşık 2 senedir devam ediyor"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de masumlara uyguladığı ağır saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade eden Destici, "Gazze'de soykırım yaklaşık 2 senedir devam ediyor. Resmi rakamlara göre 65 bin insanın hayatını kaybettiği açıklanmış olsa da biz bu sayının 100 binin üzerinde olduğunu biliyoruz. Bunun en az 30 bini çocuk, 30 bini kadın ve geriye kalan da yaşlı ve sivil insanlardan oluşmaktadır. Bunların içinde Hamas üyesi kaç kişi var deseniz birkaç bin kişi yoktur diye düşünüyorum. Terörist İsrail, insanları, şehirleri, doğayı, tarihi, mirası, dinleri, mezhepleri, etnik gruplar arasındaki güveni, saygıyı, diyaloğu, hukuku, insani değerleri ve barışı yok etmeye devam ediyor. Onun için kahrolsun İsrail, yıkılsın İsrail ve kahrolsun katil Netanyahu demeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Gazze yanıyor, çocuklar açlıktan ölüyor"

Gazze'deki insanların ağır saldırılar altında olduğunu, bunun yanında açlıkla da savaştığını vurgulayan Destici, "Gazze yanıyor, çocuklar açlıktan ölüyor, hastaneler bombalanıyor. Şehirler yerle bir ediliyor. Fakat İslam ülkeleri İspanya kadar sesini yükseltemedi. Varsa yoksa açıklama ama fiili bir şey yok. İspanya, Madrid'den çıkardığı 'Kraliyet Kararnamesi' ile İsrail'e silah ambargosu koydu. 700 milyon euroluk roket sistemi anlaşmasını çöpe attı. Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasakladı. İsrailli bakanlara ülkeye giriş yasağı getirdi. Büyükelçisini geri çekti. Uluslararası spor ve kültür etkinliklerinde boykot başlattı. İspanya bunları yaparken İslam dünyasında onca servet ve onca petrol varken varsa yoksa kınama yaptılar, hala kınama metinleriyle oyalanıyorlar. Tüm İslam dünyasının paşalarından korkaklık, bağımlılık ve ikiyüzlülük akmaktadır. İspanya, İsrail ile ticaretini durdururken, birçok İslam ülkesi hala terörist ve soykırımcı İsrail ile ticaretini kesmedi. Bu durum, vicdanları yaralayan büyük bir ikiyüzlülüktür. Şimdi buradan bir kez daha belirtiyorum. İspanya kadar cesur olamayan İslam İşbirliği Teşkilatı ne yapar ve ne işe yarar? 57 ülkenin bir araya gelip aldığı karar sadece kınama mı olmalıdır? Elbette tarih bunu yazacaktır. İspanya Başbakanı çıkıp 'Tarih bizi yargılayacak' dedi. Doğru söylüyor. Tarih, Gazze'deki çocuklara sırtını dönenleri, sessizliğiyle bu barbarlığa ortak olanları elbette yargılayacaktır ve hükmü de amansız olacaktır. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimiz için de durum aynıdır"

Dünyanın sadece Gazze ve Filistin'e sessiz kalmadığını, Doğu Türkistan'da zulme uğrayan Uygurluların da aynı vaziyette olduğunu belirten Destici, "Bu durum sadece Filistinli Müslümanların mağduriyeti hakkında gösterilen sessizlik değildir. 76 yıldır Çin esaretinin sistemli ve sürdürülen bir asimilasyon ve işkencelerle tüketilmeye çalışılan Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimiz için de durum aynıdır. Maalesef Türk ve İslam dünyası buna da sessizdir" dedi. - ANKARA