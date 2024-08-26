Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ruhunu yaşatacak, yeni nesillere şanla şerefle teslim edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Malazgirt ruhunu yaşatacak, ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacak, bayrağı bizden devralacak yeni nesillere bir emanet gibi şanla, şerefle teslim edeceğiz. Bunu yaparken şu gerçeği hiçbir zaman unutmayacağız; tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak mecburiyetinde kalırlar. Tarih ezberlenmek için değil, ders ve öğüt alınıp medeniyet dünyamızın üzerine yeni tuğlalar eklemek, yeni seferlere başlamak için vardır" dedi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın genel başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Uğur Işılak türkü söyledi, mehter takımı sahneye çıktı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Fetih duası yapıldı.

'MALAZGİRT, TÜM MÜSLÜMANLARIN ZAFERİDİR'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun ezeli ve ebedi Türk yurdu olduğunun tüm cihana Malazgirt'ten ilan edildiğini belirterek, "İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı, Malazgirt'te atılmıştır. Kudüs'ün fethinin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Burada şunun özellikle vurgulanması gerekiyor. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar, düşmana karşı omuz omuza savaşta mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır. Sultan Alparslan'ın sancağı altında kurulan güçlü ittifak, 953 yıldır kutladığımız şanlı zaferi bizlere armağan etmiştir. Sultan Alparslan'ın bize bıraktığı mirası sadece Anadolu'nun fethinden ibaret görmek onu hakkıyla anlamamak mümkün. O büyük hakan, Anadolu ile birlikte bize aynı zamanda kutlu bir dava emanet etmiştir. Davamız güneşin doğup battığı her yere, i'lay-ı kelimetullahı götürmek davasıdır. Davamız mazluma umut olmak, kanayan yaralara merhem olmak, nesillere ve çağlara ışık olmaktır. Davamız hak ile batılın kıyamete kadar sürecek kavgasında her zaman hakkın yanında durmaktır. Davamız toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır. Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır, karakter aynı karakterdir. Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek 'Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma' niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır" dedi.

'SULTAN ALPARSLAN'IN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim de yürüyüşümüz, 'Türkiye Yüzyılı'nadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın emanetlerine sahip çıkacağız. Malazgirt ruhunu yaşatacak, ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacak, bayrağı bizden devralacak yeni nesillere bir emanet gibi şanla şerefle teslim edeceğiz. Bunu yaparken şu gerçeği hiçbir zaman unutmayacağız; tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak mecburiyetinde kalırlar. Tarih ezberlenmek için değil, ders ve öğüt alınıp medeniyet dünyamızın üzerine yeni tuğlalar eklemek, yeni seferlere başlamak için vardır. Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor. Malazgirt'e sahip çıkmak ise coşkulu programlarla birlikte Türkiye'yi kökleriyle, tarihiyle, değerleriyle en önemlisi de istikbaliyle buluşturmak suretiyle olur. Hamdolsun bu yönüyle de Malazgirt'i idrak ve ihya ediyoruz. Dün Ahlat'ta bunun işaretlerini gördüm. Şu an Malazgirt Meydanı'nda bunun müjdesini görüyorum. Geçen yıla göre bugün Malazgirt bir başka. İlhamını Malazgirt'ten alan Sultan Alparslan'ı örnek alan TEKNOFEST gençliği, bin yılın mirasçısı olarak Allah'a hamdolsun umutlarımızı yeşertiyor. İnşallah bu iklimi genç yüreklerde ve zihinlerde kökleşen bu tarih şuurunu daha da güçlendireceğiz. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim; Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Küfrün karanlığını özellikle ancak tek yürek olursak parçalarız. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadele ile bunu gerçekleştireceğiz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayrıştırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Rabb'im muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde bu toprakları vatan yapan atalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, günün anısına Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye verdi.