Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: 28 Şubat toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir

Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat'ın 27'nci yıldönümü münasebetiyle Muş Belediyesi tarafından Yazar Mine İzgi, Arzu Akalın Dizdar ve Gülten Balcı'nın konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin (MAUN) ev sahipliğinde, 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin 27'nci yılı dolayısıyla dolayısıyla Muş Belediyesi tarafından bir panel düzenlendi. İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda "Bir Darbenin Anatomisi 28 Şubat Üzerine Mülahazalar" başlığı altında düzenlenen panele, Yazar Mine İzgi, Arzu Akalın Dizdar ve Gülten Balcı konuşmacı olarak katıldı. Vatandaşlar ile öğrencilerin ilgi gösterdiği panel, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BAŞKAN ASYA'DAN BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Panel öncesi açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, 28 Şubat 1997'de, milletin iradesine ve inancına el konulduğunu, halkın kararı ve tercihlerinin gasp edildiğini, insan hakları ve demokrasinin rafa kaldırıldığını vurguladı. Halkın 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmadığını ve unutmayacağının altını çizen Başkan Asya, birlik ve beraberlik vurguları yaptı.

"TOPLUMU NEFESSİZ BIRAKMAYA ÇALIŞAN HAZİN BİR SÜREÇTİR"

'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat'ın üstesinden gelindiğini dile getiren Başkan Asya, "28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbeci ve vesayetçi zihniyetin dış odaklarla müşterek bir şekilde ilmek ilmek işlediği bu karanlık süreç ne yazık ki ülkemiz demokrasisi ve milli irade için adeta kara bir leke olarak hafızalarda yer edinmiştir" ifadelerini kullandı.

"BABANIN DÜŞMANI EVLADIN DOSTU OLMAZ"

Panele konuşmacı olarak katılan yazarların 28 Şubat'ın acısını adeta iliklerine kadar yaşadığını ifade eden Başkan Asya, "Yazar Mine İzgi, Arzu Akalın Dizdar ve Gülten Balcı'nın konuşmacı olarak katıldığı panelimizde, darbenin anatomosi ile yazarlarımızın hayat tecrübelerini dinleyeceğiz. Bir söz var; 'babanın düşmanı, evladın dostu olmaz' diye. İnşallah o oğullar, babalarını ve babalarının yol arkadaşlarını kendilerine ibret alırlar. Bu yüzden ötürü ülkemizin huzur ve refahının, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin hedef alındığı 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde hep birlikte demokrasiye, cumhuriyete ve millî egemenliğe sahip çıkmaya davet ediyoruz" sözlerini kullandı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından sahneye davet edilen Yazar Mine İzgi, Arzu Akalın Dizdar ve Gülten Balcı, katılımcıları hitaben yaptıkları konuşmalarla 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin tarihine yolculuk ettirdi.