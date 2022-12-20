Google, Ekrem İmamoğlu'nu neden görevden aldı? Murat Ongun yazışmaları paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Google arama motoru tarafından "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak gösterilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Büyük tartışmalara neden olan olay sonrasında Murat Ongun, Google Türkiye'nin kendilerine yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada, Google'ın datayı wikipedia üzerinden çektiği ve hatanın zaman da alsa düzeltileceği vurgusu yapıldı.