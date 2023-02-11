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Muhittin Böcek'ten Deniz Baykal İçin Başsağlığı Mesajı: "Çok Üzgünüz, Başımız Sağ Olsun"

Politika Haberleri

Muhittin Böcek'ten Deniz Baykal İçin Başsağlığı Mesajı: 'Çok Üzgünüz, Başımız Sağ Olsun'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatı  sonrasında başsağlığı mesajı yayımladı.  Başkan Böcek, “Partimizin eski Genel Başkanı, Antalya milletvekilimiz, değerli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ı kaybettik. Türkiye önemli bir siyaset adamına veda etti. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatı  sonrasında başsağlığı mesajı yayımladı.  Başkan Böcek, "Partimizin eski Genel Başkanı, Antalya milletvekilimiz, değerli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ı kaybettik. Türkiye önemli bir siyaset adamına veda etti. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara'daki evinde vefat etmesini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Böcek, 84 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin eski Genel Başkanı, Antalya milletvekilimiz, değerli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ı kaybettik. Türkiye önemli bir siyaset adamına veda etti. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

Deniz Baykal, 15 Şubat Çarşamba günü Antalya'da defnedilecek.

Kaynak: ANKA / Politika

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