Haberler

Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanladı.

  • Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaat yapmadığını açıkladı.
  • Muhittin Böcek, günde 15 ilaç kullanarak ayakta durduğunu ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığını belirtti.
  • Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı ve rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edilmişti. Muhittin Böcek avukatları aracılığıyla söz konusu iddiayı yalanlandı.

Kendi el yazısıyla açıklama yapan Böcek, sağlık sorunları yaşadığı ifade ederek, "Asılsız bu haberler beni üzmüştür. Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli Antalyalılar,

Sabah saatlerinde bazı medya kuruluşlarında gördüğüm haber üzerine bu açıklamayı uygun buldum.

Hepinizin bildiği gibi Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. 4 defa hastaneye sevk edildim, bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas, kilo kaybı, şeker, kalp, tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yüksekliği, ciddi akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür. Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır."

BÖCEK TEMMUZ AYINDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Böcek, geçtiğimiz temmuz ayında tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun revirine başvurmuştu. Kalp rahatsızlığı olduğunu belirtilen Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Böcek'in tetkiklerinin yapıldığı, sağlık durumun iyi olduğu ve tekrar cezaevine götürüleceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Chp kendisi dışında herkesin çaldığına da o kadar ikna olmuş ki yaptıklarının suç olduğunun bile farkında değiller

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıcanQmen:

sen eski gelinin ile yaşayan bir adamsın sus konuşma

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDelololiko:

Ağzı sıkıymış, itiraf etmeyecek yani.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Bu derece kronik hastalığı olan bir kişi hem Allaha karşı hem de kul hakkını boynundan çıkarması adına yaptıklarından pişmanlık duyup itiraf etmeli diye düşünüyorum …

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
