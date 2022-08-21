MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, " Türkiye'ye yeni bir seçenek sunuyoruz. Tertemiz, hiç kirlenmemiş bir partiyiz. Arkasında müteahhitler yok. Hazine yardımı yok. Belediyeler yok. Gönüllüler ordusunun aidatları var. İşimiz zor ama bunu başaracağız" dedi.

Foça ilçesi Reha Midilli Sevgi Caddesi girişinde partililerce karşılanan Muharrem İnce'ye, yönetim kurulu üyeleriyle eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin de eşlik etti. Çarşıyı ziyaret eden İnce, sorunları dinleyip esnaf ile fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra Nihat Dirim Demokrasi ve Barış Meydanı'na kurulan seyyar kürsüde konuşma yaptı. Konuşmasında CHP'li belediyeleri eleştiren İnce, meydandakilere "Memnun musunuz onlardan?" diye sordu.

Muharrem İnce, meydandaki konuşmasının ardından parti otobüsüyle İzmir'in Dikili ilçesine gitmek üzere Foça'dan ayrıldı.