Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'den 4 yıl 4 ay önce istifa eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün CHP'ye katıldı. İnce'nin CHP'ye dönüşü partililer tarafından alkışlarla karşılanırken grup toplantısını açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk sözü alarak İnce'ye "Hoş geldin" dedi.

"İNCE'NİN ROZETİ ALNINDA TAKILI ZATEN"

İnce'yi "baba ocağına" davet ettiklerini belirten Özel, "Kendisini davet ettik, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Böyle bir günde hiçbir ayrıma düşmeden, kendisi partiyi en yaşlı Memleket Partiliye emanet etti ve aramıza geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama çünkü onun rozeti doğduğundan beri alnına takılı zaten" şeklinde konuştu.

"AYRILIKLAR, BAZEN KIRGINLIKLARDAN OLUR"

Özel'in ardından kürsüye çıkan İnce ise "Ben bugün buraya bir kibirle, pişmanlıkla gelmedim. Kişisel bir hesapla da gelmedim. Sayın Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıklardan olur.Benim bugün buraya gelişim bir hasret gidermedir. Bir çift mavi gözün ışığından Atatürk'ten hiç vazgeçmedik. Bugün burada bükülmeyecek olan bileğiniz için buradayım. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

2021'DE CHP'DEN AYRILMIŞTI

Muharrem İnce, CHP'den 8 Şubat 2021 tarihinde istifa etmişti. Bu karar öncesinde 4 Eylül 2020'de 'Memleket Hareketi'ni başlatan İnce, kısa bir süre sonra da Memleket Partisi'ni kurdu. 17 Mayıs 2021'de kurulan partiyle 2023 genel seçimlerine kendi listesiyle katıldı. Partisinin lideri olarak seçimlere katılan İnce, adaylığını son anda geri çekerek kamuoyunun gündeminde geniş yer bulmuştu.

Muharrem İnce'nin siyasi kariyeri büyük oranda CHP çatısı altında şekillendi. Siyasete CHP Yalova İl Başkanı olarak adım atan İnce, 2002-2018 yılları arasında Yalova Milletvekilliği yaptı. 2010-2014 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. 2014 ve 2018 yıllarında CHP Genel Başkanlığı'na aday olan İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise partinin adayı olarak yarıştı.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN AKIBETİ

İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı. Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.