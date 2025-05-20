MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve beraberindeki üst düzey yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda birçok konu ele alınırken, bunlardan birisi de terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından gözlerin çevrildiği YPG'nin de silah bırakarak Suriye'ye entegresinin sağlanması oldu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelerek Türkiye-Suriye ilişkileri, güvenlik konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede konuşulan konulardan birisi de terör örgütü YPG'nin silah bırakması oldu.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN'DAN SURİYE LİDERİ İLE TOPLANTI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin El Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ"

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre dün gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ele alındı, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizildi. Ayrıca Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

"YPG DE SİLAH BIRAKARAK SURİYE'YE ENTEGRE OLMALI"

Diğer gruplar gibi YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları da görüşmede ele alındı. Türkiye'nin Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu da vurgulandı.

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönüşü konuları görüşüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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