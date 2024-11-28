Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" adlı kitabın kapağındaki görselde Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun bir bölümünün farklı renkle boyanmasına tepki gösterdi.

"BU COĞRAFYAYI HANGİ SAVAŞTA KAYBETTİK?"

Özdağ "Kitabın kapağında Türk dilinin konuşulduğu coğrafyalar gösterilmiş. Bu coğrafyalar arasında Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu yok. Bu coğrafyayı ne zaman, hangi savaşta kaybettik Erhan Afyoncu? Bu bölgeden askerlerimiz ve devletimiz de çekildi mi? Yarın DEM'li belediyeler bu kitabın kapağını göstererek bu bölgede Türkçe konuşulmadığını siz de kabul ediyorsunuz derse hiç şaşırmayın" dedi.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği harita kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Afyoncu "Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen 'Ders Notu' kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

KİTAPLAR 20 GÜN ÖNCE TOPLATILMIŞ

Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır.

9 KASIM'DA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.