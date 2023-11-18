Milli Savunma Bakanlığı tarafından Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından iki yılda bir icra edilen 9 ülkeden 5 bin personelin katıldığı, Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla bugün başladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, 17-25 Kasım tarihlerinde 9 ülke ile müşterek icra ettiği, 'Doğu Akdeniz-2023' tatbikatı kapsamında basın mensuplarına brifing verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde 'Doğu Akdeniz-2023' tatbikatı' ile ilgili Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda basın brifingi düzenlendi. 'TCG Sancaktar' amfibi çıkarma gemisindeki brifingte, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) Kurmay Başkanı Albay Osman Diler, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. Albay Diler, "Milli unsurlar olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 24 gemi, 10 helikopter, 5 İHA, 3 deniz karakol uçağı, 4 denizaltı, 1 Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Timi, 2 Sualtı Savunma (SAS) Timi, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, 3 Sualtı (SAT) Timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı, 20 F-16, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sahil güvenlik botları, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılay katılım sağlıyor. Tatbikat senaryosunun ana ve tali olayları asimetrik tehdit, KBRN, bölgesel deniz kontrolü, muharip olmayanların tahliyesi, insani yardım, doğal afet desteği, deniz haydutluğu ve denizde terör ile deniz ulaştırması için iş birliği ve rehberlik faaliyetlerinden oluşmaktadır. 19-21 Kasım'da temel deniz harekat nevilerine yönelik asimetrik tehdit eğitimleri, foteks, su üstü atışları, kara bombardıman atışları, su üstü savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın karşıt tedbirleri harekatı, amfibi harekatı ve arama kurtarma eğitimleri içeren harekata hazırlık eğitimleri ile fiili silah atışları gerçekleştirilecektir. Harekata hazırlık eğitimlerine müteakip 21-23 Kasım tarihleri arasında da Doğu Akdeniz'de insani yardım ve doğal afet desteği senaryolarını da içeren serbest oyun safhasının icra edilecektir" dedi.

'5 KITADAN KATILIMCI VAR'

TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı ise "Deniz Harp Okulu'nun kuruluşunun 250'nci yıl dönümü bugün kutlanıyor. Bizim için büyük anlam taşıyor. Tatbikatta Avustralya hariç 5 kıtadan katılımcı var" dedi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurları, kamu kurum-kuruluşlarının yanı sıra ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan ile Ürdün'den gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, 25 Kasım'a kadar sürecek.