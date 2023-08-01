Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen tek taraflı adımlardan kaçınılmalı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ; barış, istikrar ve iş birliğinin hakim olduğu bir Kıbrıs ve Akdeniz için gayretlerini sürdüreceklerini belirterek, "Son dönemde komşumuz Yunanistan ile aramızdaki olumlu günlerin sürdürülmesi, çözüme yönelik iradeye ulaşılması açısından önemlidir. Ancak, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimiz de bilinmelidir" dedi.

Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinin 452'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşunun 65'inci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 47'inci yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanan '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı', Ankara'daki Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun yanı sıra yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Bakan Güler sözlerinin sonunda Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde emeği geçen devlet büyüklerini, komutanları, şehitleri ve gazileri andı. Konuşmaların ardından yıl dönümü pastası kesildi, Bakan Güler, vefat eden emekli Albay İlhan Salman adına hazırlanan Milli Mücadele Madalyasını oğlu Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman'a verdi.