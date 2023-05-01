Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'İşçimizin refahı ve mutluluğu bizim için önemli'

'İŞÇİMİZİN REFAHI VE MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Akar, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu anlamlı gün hepinize kutlu olsun. Hepinize bu çerçevede sağlık, esenlik ve kolaylıklar diliyorum. İşçilerimizin emeği ve alın teri gerçekten çok önemli, çok değerli ve çok anlamlı. Bu bizim milli ve manevi değerlerimiz için de önemli. Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik, yedirmeyeceğiz. İşçinin hakkını vermek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Bazı sorunlar var. Sendika temsilcileriyle konuşuyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Çeşitli sendikalar var. Sendikalar önemli. İşçimizin hakkını korumak ve kollamak çok önemli. Bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde hepinizin şunu iyi anlaması iyi görmesi lazım. Bugünlere kadar birçok problemi çöze çöze geldik ve çözdük. İnşallah bundan sonra da kalan ne kadar problem varsa bunları çözmek bizim boynumuzun borcu. İşçimizin, emeğinin karşılığının alınması, alın terinin karşılığının alınması bizim için çok önemli. Bu konuda herkes üstüne düşen bütün bakanlıklar çalışıp görevini yapmaya çalışıyor. Bazı sorunlar var. Onları inşallah önümüzdeki günlerde hep beraber çalışmak suretiyle çözeceğiz. İşçimizin mutluluğu ve refahı bizim için önemli" dedi.

Düzenlenen etkinlik, sanatçı Esat Kabaklı'nın konseriyle devam etti.

Olcay DÜZGÜN- Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, -