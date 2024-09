Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye Küresel Bir Aktör Olma Yolunda İlerliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, artık Türkiye'ye yönelik tehditleri sınırlara dayanmadan, kaynağında bertaraf ederken diğer yandan da birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretleri sürdürdüklerini belirterek, "Yaptığımız bu çok yönlü girişimler Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini de en açık şekilde ortaya koymaktadır." dedi.

Bakan Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri Bayburt'un adeta bir tarih müzesi olduğunu söyledi.

Bayburt'un, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmada, davasına vefa göstermede zirvelerin şehri olduğunu ifade eden Güler, "İşte kahraman atalarımızın torunları olan Bayburtlu hemşehrilerimin bugün de gösterdiği kararlı milli duruş, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır." diye konuştu.

Güler, Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda, ülkenin dört bir yanına yapılan büyük yatırımlar ve üretilen hizmetlerle çok daha gelişmiş bir seviyeye yükseldiğini, Bayburt'un da AK Parti hükümetinin ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetiyle pek çok alanda ciddi gelişim kaydettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte ulaştırmadan sağlığa, tarımdan hayvancılığa, eğitimden spora, çevre ve şehircilikten turizme kadar her alanda önemli yatırımlar ve projeler kararlılıkla hayata geçirildi, geçiriliyor. Hükümetimizin bu kapsamlı vizyonuyla Bayburt'umuz her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline geliyor. Şehrimizde her alanda belirgin bir şekilde yaşanan bu dönüşüm, Bayburt'umuzun gerçek potansiyelinin de ortaya çıkmasını sağladı. Çok şükür bölgesinde huzurun merkezi olarak gıpta edilen şehrimiz, artık sahip olduğu imkanlarla da örnek bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor."

Hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet olarak durmadan, yorulmadan Bayburt'u daha da geliştirmek düsturuyla hizmetlerine devam edeceklerini belirten Güler, bu bağlamda Bayburtluların beklenti ve taleplerini yakından ve dikkatle izlediklerini, onlardan gelen önerileri de her zaman önemsediklerini ve takip ettiklerini aktardı.

"Devlet ve millet olarak her alanda, her zaman güçlü ve uyanık olmak zorundayız"

Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak Bayburt'un gelişimine yönelik katkılar sunma gayretinde olduklarını dile getirerek, "Nitekim şehrimizin medariftiharı olan 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığımızın kahramanlar yurdu Bayburt'ta olması eminim ki tüm hemşehrilerim için ayrı bir gurur vesilesidir." ifadesini kullandı.

Bakan Yaşar Güler, şunları kaydetti:

"Etrafımızın ateş çemberi olduğu bu kritik coğrafyada var olabilmek ve huzurumuzu koruyabilmek için devlet ve millet olarak her alanda, her zaman güçlü ve uyanık olmak zorundayız. Bu çerçevede kahraman ordumuz, yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü yok etmek için yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlar sonucunda terörle mücadelede tarihi başarılar elde ediyor. Artık ülkemize yönelik tehditleri sınırlarımıza dayanmadan, kaynağında bertaraf ederken diğer yandan da birçok coğrafyada, barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız bu çok yönlü girişimler Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini de en açık şekilde ortaya koymaktadır. Terörle mücadelenin başarıyla yürütülmesinde, ülkemizin uluslararası arenada siyasi ve askeri etkinliğinin sağlanmasında asil milletimizin gururu olan yerli, milli ve modern savunma sanayimizin geliştirilmesi de belirleyici bir rol oynuyor. Elbette katedecek daha çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz."

Temel hedeflerinin şu ana kadar her alanda elde ettikleri başarıları korumak ve daha yüksek seviyelere çıkarmak olduğunu anlatan Güler, "Bu doğrultuda Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize büyük bir azim ve şevkle yürümekteyiz. Bu kutlu yürüyüşte Bayburt'umuzun, hemşehrilerimizin bizlerle olduğunu bilmek, desteğini hissetmek en önemli dayanağımız ve ilham kaynağımızdır." dedi.

Kentteki programları kapsamında Bayburt Belediyesi Et Entegre ve Turşu Fabrikası ile Doğal Taş Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Bakan Güler, 1994'te vatani görevi sırasında Şırnak'ın Geçitboyu köyünde yürütülen operasyonda mayına basarak ayağını kaybeden gazi Kemalettin Şahin'i evinde ziyaret etti.

Bakan Güler, ziyaret anısına Şahin'e Türk bayrağı motifli tablo takdim etti.