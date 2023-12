Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının bütçeleri, TBMM'de

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bütçe üzerine ilk sözü Saadet Partisi (SP) Grubu aldı. SP İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine konuştu. Öğretmenlerin mülakat sorununu gündeme taşıyan Şahin, hükümetin, 'Mülakatları kaldıracağız' açıklamalarını hatırlatarak, "Mülakat konusunu önemsiyoruz, mülakat konusunu Türkiye'nin geleceğidir. Liyakatli bir sistemin inşa edilmesi, gençlerimizin geleceği ve en başta adalet adına bu konuyu önemsiyoruz. Seçim öncesi iktidarın 'Mülakatları kaldıracağız' diye bir sözü vardı. Seçimden sonra Sayın Bakan'ın belirsiz bir açıklaması, hala zihinlerde bir soru işareti olarak duruyor. Bu konuda bugün burada, kamuoyunun önünde Sayın Bakan'ın kamuoyunu, özellikle de bizi ekran başında bekleyen genç arkadaşlarımızı, özellikle de öğretmenlerimizi tatmin etmesini bekliyoruz" dedi.

SP'Lİ ÜN: NÜFUSUN YÜZDE 13,3'Ü YARDIMA MUHTAÇ

SP Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ailelere verdiği yardımlara ilişkin verileri paylaşan Ün, "Yardım alan aile sayısının 4 yılda 4 kat arttığını görüyoruz. 11 milyon 370 bin kişinin, nüfusun yüzde 13,3'ünün yardıma muhtaç hale geldiğini görüyoruz. Nisan ayında 3,3 milyon olan yardım giden aile sayısının ağustosta 3,7 milyona çıktığını görüyoruz. Bırakın ücretliyi, çalışanı, emekliyi, memuru; sadece yardım alan hane sayısına bile baksanız; nasıl bir yoksulluk sarmalı içinde olduğumuzu görürsünüz ve bu gördüklerimiz karşısında ülkemizde yoksulluğun olmadığı iddiasına karşı konuşmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ TAŞ: FAİZ ÖDEMELERİ, BAKANLIK BÜTÇESİNİN 4 KATI

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz aldı. Taş, bakanlığa ayrılan 2024 yılı bütçesini yetersiz bulduğunu, 2024 yılı bütçesinde faiz giderlerinin 1 trilyon 254 milyar lira olduğunu ve bu rakamın neredeyse bakanlığa ayrılan bütçenin 4 katı olduğunu söyledi. Taş, "Ülkemizde yoksulluk bu kadar derinleşmişken, çocuklar yataklarına aç girerken, sosyal yardımları yapacak olan Bakanlığın bütçesinin yaklaşık 4 katı fazlasının faiz ödemelerine gidecek olması, gerçekten çok üzücüdür. Bu koşullar altında yoksulluğun giderek derinleştiği, çocukların yetersiz beslendiği, kadınların kendilerini güvende hissetmediği, engellilerin ve yaşlıların yokluktan evlere hapsolduğu ülkemizde sosyal yardım ve sosyal refahı sağlayacak programlar yapmakla yükümlü Bakanlığın görevini yerine getirmekte zorlanacağı da açıktır" dedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz alarak, Türk eğitim sistemindeki sorunların giderek arttığını ancak çözüm önerilerinin dikkate alınmadığını söyledi.

TÜRKOĞLU VE BAKAN TEKİN ARASINDA TARTIŞMA

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise üniversitelere yapılan atamaları gündeme getirerek, "Sayenizde 'apartman üniversiteleri' diye bir kavram oluştu. Sayenizde üniversiteler kadrolaşma ve bir arpalık yeri oldu" dedi. Türkoğlu ayrıca Cihannüma Derneği'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın paralel yapısı haline geldiğini öne sürerek, söz konusu dernek yöneticilerinin ise üniversitelere atandığını söyledi.

İYİ Partili Türkoğlu'nun iddialarına tepki gösteren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, oturduğu komisyon sıralarından, "Keşke doğru şeyler anlatsanız" dedi. Tekin, Türkoğlu'nun eleştirilerine devam etmesi üzerine, "İyi şov yapıyorsun. Yalan söylüyor, hepsi yalan" dedi. Türkoğlu da "Sayın Bakan, yalan söyleyen sizsiniz" diyerek cevap verdi. AK Parti milletvekilleri de Türkoğlu'na oturdukları yerden, "Bağırma Bakan beye, saygılı ol" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra tartışmaya CHP'li milletvekilleri de dahil oldu.

'KARA PROPAGANDAYI KINIYORUM'

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kürsüde fenalaştığı gün hakkında birçok iddianın gündeme getirildiğini belirterek, " AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Burada bütün arkadaşlarımız, her şeye şahitler. Grup Başkanvekillerini vazifesi aynen şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir. Bu konuyla alakalı konuşmalarımı, izahlarımı daha sonraya bırakacağım, muhakkak suretle bu konuyla ilgili söz söyleyeceğim ama kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum. Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dahilinde grubumuz adına cevap vermek içindir. Şu anda hatip yerine oturduğu için bir sorun yok, hayatın olağan akışı böyle. Bu Genel Kurul'da binlerce kez laf atılmıştır, çok ağır konuşmalar işitilmiştir ve bunlara cevap vermek için buradayız" diye konuştu.

Zengin'in, 5 dakikalık konuşma süresinin dolması üzerine, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca mikrofonu kapattı. Sözlerinin kesilmesine tepki gösteren Zengin, diğer hatipler gibi 20 dakika konuşma süresi istedi. Muhalefet partili grup başkanvekilleri de Zengin'e tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "O zaman ben de sizin her hatibinizden sonra söz alarak ona cevap vereyim. O zaman kürsünün ne anlamı var" dedi. Özlem Zengin, 20 dakikalık süre konusunda ısrar edince CHP'li Mahmut Tanal, "Ergen çocuklar gibi tartışmalar başkanım. Ne ya bu iş" sözleriyle tepki gösterdi.

SP'li İsa Mesih Şahin de Özlem Zengin'in söz talebine tepki göstererek, "Tabii, iktidar partisinin her zaman bu ayrıcalıklı beklentisini buradan takip etmek zorunda kalıyoruz" dedi. Şahin ayrıca partisinin Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez kürsüden düştüğü sırada bazı AK Partili milletvekillerinin, 'Allah'ın gazabı böyle olur' ifadelerini kullandığını ve cümlelerin de Meclis tutanaklarında olduğunu söyledi. Bütçe üzerine görüşmeler sürüyor.