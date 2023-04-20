Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kabataş ve Aybastı ilçelerini ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu hikaye sadece Cumhurbaşkanımızın hikayesi değil, bu hikaye bizim hikayemiz, bu halkın hikayesi, bu hikaye yerli ve milli bir hikaye, daha önce alamadığımız hizmetleri alabilmenin hikayesi, söz sahibi olabilmenin hikayesi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu hikaye sadece Cumhurbaşkanımızın hikayesi değil, bu hikaye bizim hikayemiz, bu halkın hikayesi, bu hikaye yerli ve milli bir hikaye, daha önce alamadığımız hizmetleri alabilmenin hikayesi, söz sahibi olabilmenin hikayesi." dedi.

AK Parti'den Ordu milletvekili adayı gösterilen Özer, AK Parti Ordu Kabataş İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, burada yaptığı konuşmada, 20 yılda AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerden Ordu'nun da nasibini aldığını söyledi.

Şu anki milletvekillerinin Ordu'nun tüm ilçelerindeki tüm vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiğini dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"İnşallah bizler de yeni dönemde sizlerin hizmetkarı olacağız, sizlerin istemiş olduğu, gerçekten olması gereken tüm problemleri teker teker çözeceğiz ama bir ahdim var, bunu seçimden sonraya bırakmayacağız. Seçimden önce şu ana kadar Ordu'da bekleyen arkadaşlarımızın belli bir noktaya getirmiş olduğu tüm problemleri bir şekilde çözmeyle ilgili belli bir noktaya getireceğiz."

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da yapılan milletvekili aday tanıtım toplantısındaki telefon görüşmesinde Ordu'nun bir eğitim kenti olması yönünde mesaj verdiğini anımsatarak, "Benim de bu sürece daha fazla destek olmamı istedi ve 2023 yılındaki Ordu'nun merkez ve tüm ilçelerinin eğitim yatırımı 491 milyar liraydı, biz bu yatırıma 1,5 milyar lira ilave ettik ve 2 milyar liraya çıkardık." diye konuştu.

Bu yatırımdan Kabataş'ın da nasibini aldığını aktaran Özer, ilçeye yeni okullar, yeni ilave yurtlar ve pansiyonlar yapılacağını, Kabataş'ın hiçbir sorununun kalmayacağını kaydetti.

Bakan Özer, ardından ilçede esnafı ziyaret etti.

Aybastı ilçesine giden Özer, AK Parti Aybastı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Burada konuşan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 20 yıl önce çıkılan yolda yeni bir etaba geçtiklerini belirterek, "Bu etap Türkiye Yüzyılı'nın inşası etabı, o 20 yıl, biraz önce konuşmacılarımızın bahsettiği eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, üretimde, savunma sanayinde her alanda o gelinen noktada kazanılan deneyimlerle yepyeni bir açılım yapılacak inşallah. Dahili ve harici bedbahtlara rağmen yapılacak." şeklinde konuştu.

Bakan Özer, bu seçimi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın izlediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye sıradan bir ülke değil, sadece bölgesinde değil dünyada aktör olan ve her geçen gün de aktör olma potansiyeli yükselen bir ülke. En önemlisi Türkiye mazlumların sesi olan bir ülke. Tüm dünyanın mazlumları şu an Türkiye'ye bakıyor. Onun için istikametten ayrılmadan, yoldan ayrılmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yaparak Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Ben 10 günden beri Ordu'da geziyorum, gerçekten birlik ve beraberliği görüyorum, o adanmışlığı görüyorum. Bu hikaye sadece Cumhurbaşkanımızın hikayesi değil, bu hikaye bizim hikayemiz, bu halkın hikayesi, bu hikaye yerli ve milli bir hikaye, daha önce alamadığımız hizmetleri alabilmenin hikayesi, söz sahibi olabilmenin hikayesi. Sadece iktidarda değil, kültürel olarak da iktidarda olabilmenin hikayesi."

Bakan Özer fırında ramazan pidesi pişirdi

Daha sonra Aybastı esnafını ziyaret eden Özer, vatandaşlarla sohbet etti. İlçedeki bir fırında önlük giyerek fırının başına geçen Özer, ramazan pidelerini pişirmek üzere fırına verdi.

Ardından Aybastı Belediyesine ziyaret gerçekleştiren Özer, TOKİ konutlarına ilişkin bilgi verdi.

Özer, TOKİ Başkanı ile görüştüğünü aktararak, "Şimdi son mesajı atmış, Ordu ili Aybastı ilçesi Çakıllı Mahallesi 36 adet konut, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi 30 adet konut, Gürgentepe ilçesi Eskiköy Mahallesi 12 adet konut, Ünye ilçesi Göbü Mahallesi 12 adet konut inşaatlarının ihalesi 4 Mayıs 2023 tarihine alınmıştır." dedi.

Aybastı'ya 40 yatak kapasiteli öğretmenevi yapacaklarını kaydeden Özer, spor salonunu da yatırım programına alacaklarını belirtti.