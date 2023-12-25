Milletvekili Ölmeztoprak, deprem bölgedeki çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'daki çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı. Ölmeztoprak, yeni çarşı projesiyle ilk etapta 4 bin 613 ticarethane, 560 konut olmak üzere, toplamda 5 bin 173 bağımsız birimin inşa edileceğini kaydederek çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'daki çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı.

Konuşmasına Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman Türk ordusuna ve millete başsağlığı dileyerek başlayan Ölmeztoprak, "Sözlerime başlarken bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğu bilgisini aldık. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu acı olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyor ve terörü lanetliyorum. Gazze'de İsrail tarafından katledilen Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, mazlum, kardeş Gazze halkını da gönülden selamlıyorum" dedi.

"Devlet-millet birlikteliğiyle kırılmış gönüller ve yıkılmış binalar yeniden ihya ve imar edildi"

Deprem bölgesi Malatya'daki oluşturulan 74 ayrı konteyner kentte barınan kişi sayısının 114 bin 505 olduğunu aktaran, Ölmeztoprak, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ilimizde kaybedilmiş canlar, yıkılmış binalar, göç eden insanlar ve unutulmaz acı hatıralar bırakan depremlerin hayatlar alıp götürdüğü insanlarımıza huzurlarınızda Cenab-ı Hak'tan rahmet, mağfiret, acılı ailelerine ve yakınlarına yine sabrı cemil diliyor yaşadığımız depremlerin bizlerin üzerinde bıraktığı imtihan ve sorumlulukları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ağır günlerin üzerinden tam on ay gibi bir zaman geçti. Bilim adamlarının "asrın felaketi" dedikleri deprem bir taraftan binaları yıkarken diğer taraftan 21'inci yüzyılın insan benliğinde kurduğu bireysellik duvarlarını da yıkarak toplumsal, insani duyarlılıkların yeniden yaşanmasına vesile oldu. Devlet-millet birlikteliğiyle kırılmış gönüller ve yıkılmış binalar yeniden ihya ve imar edildi. Tüm bu acıları yaşayan kadim şehrimiz Malatya'mız ve Malatya'mız özelinde bu minvalde vazife şuuru, gönül birliği içerisinde çalışmaya devam ettiğimizi de izah etmek istiyorum. Gayret bizden, ak kadrolarımızdan, yardım Cenab-ı Hak'tan diyerek sizlere öncelikle Malatya'mıza özel bir tespit tablosu sunmak istiyorum. Öncelikle geçici barınma açısından AFAD tarafından Malatya'mızda kurulan 31 bin 865 konteynerde barınan kişi sayısı 114 bin 505'dir" ifadelerini kullandı.

"İlk etapta bin 26 köy evinin teslimi yapılacak"

Yıkımı yapılan ve yıkım işlemleri sürdürülen yapılarla birlikte köy evleri ile ilgili de bilgiler paylaşan Ölmeztoprak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yapmış olduğu hasar tespitine göre il genelimizde yıkık ve acil yıkılacak bina sayısı 6 bin 690, ağır hasarlı bina sayısı 35 bin 680, orta hasarlı bina sayısı 2 bin 532, orta hasar ve üzeri konut 104 bin 217, orta hasar ve üzeri bağımsız bölüm 131 bin 45, konut, iş yeri, depo ve bağımsız bölüm olmak üzere toplamda 423 bin 202 dir. Enkaz kaldırma çalışmalarında 6 bin 690 yıkık ve acil yıkılacak yapının 6 bin 643'ünün enkazı tamamen kaldırılmıştır. Ağır hasarlı ve enkaz kaldırma binalarında toplam ağır hasarlı bina sayımız 35 bin 680 iken bunlardan yıkımı yapılan bina oranı hacmine göre yüzde 77,20 dir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 114 kırsal mahallemizde 7 bin 837 adet köy konutunu ihale edip 1 bin 936 adet konutun temelini attığını da ifade etmek istiyorum. 2023 Aralık ayında 41, 24'ün Ocak ayında 221, Şubatta 92 ve Mart'ta 672 konut olmak üzere toplamda bin 26 konut ilk etapta inşallah teslim edilecektir" şeklinde konuştu.

"Yeni çarşı ve kalıcı konutlarda çalışmalar hızla sürüyor"

Kalıcı konutlar ile kent merkezinde çalışmaların sürdürüldüğü yeni çarşı projesine değinen Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya il merkezimizde çarşı inşaatı olarak bilinen alanda ilk etapta 4 bin 613 ticarethane, 560 konut olmak üzere, toplamda 5 bin 173 bağımsız birimden oluşan projemizin inşaatı başlamış olup revize alanlarla genişletme çalışmalarına da hız vererek devam edilmektedir. Depremden sonra bir de Malatya özelimizde TOKİ rakamlarına değinmek istiyorum, 2 tane metropol ilçemiz Yeşilyurt ve Battalgazi'mizde Yeşilyurt'ta 8 bin 799, Battalgazi'de 2 bin 480 ve diğer ilçelerimizde 3 bin 357 olmak üzere, toplamda 14 bin 636 konutun yapımına başlanmış olup bir kısmı bu ayın sonunda olmak üzere, etap etap yapımı tamamlandıkça, inşallah en kısa süre içerisinde yine teslim edilecektir" dedi.

"Depremim tüm izlerini ortadan kaldırma konusunda kararlıyız"

Depremler öncesi kentte görev yapan sağlık personelinin 8 bin 88 olduğunu belirten Ölmeztoprak, bu sayının kısa sürede 9 bin 244'e çıkarıldığını ifade ederek, "6 Şubat depreminden sonra devlet hizmeti yükümlüsü doktor atamalarında ilimizde toplamda 276 hekim ataması yapılmıştır. Yine Türkiye Yüzyılı projelerimizde, Malatya'mız özelinde ve yine ülkemizi 21'inci asırda dünyanın gıptayla bakacağı bir ülke haline gelebilmesi için bize düşen inanç, azim ve gayretin de farkında olduğumuzu izah edip yine 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle yaşanılan maddi ve manevi mağduriyetleri ve bir daha dönmeyecek olan hayatların bıraktığı acı hatıraları ve depremin tüm izlerini tamamen giderme konusunda azim ve kararlılığımızı ifade ederken başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. 2024 yılının ülkemize, milletimize, İslam ve insanlık alemine sağlık, huzur, barış ve bereketler gelebilmesini dileyerek 2024 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - MALATYA