Milletvekili Gergerlioğlu'ndan Sahte Diploma ve Ehliyetlere Sert Eleştiri

Milletvekili Gergerlioğlu'ndan Sahte Diploma ve Ehliyetlere Sert Eleştiri
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sahte diploma ve ehliyetlerle yapılan operasyonların sonuçlarını değerlendirerek, durumun büyük bir dolandırıcılık ve çürümüşlük olduğunu ifade etti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sahte diploma ve ehliyetlerle ilgili yapılan operasyonlara ilişkin, "Sonuç ortada, ne kadar büyük dolandırıcılık yapılmış. Tam bir çürümüşlük ve kokuşmuşluk yaşanıyor adeta." dedi.

Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sahte diploma ve ehliyetlerle ilgili yapılan operasyonlarda ortaya çıkan usulsüzlüklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan operasyonlarda, usulsüz e-imza üretildiğinin, kamu sistemlerine yetkisiz erişildiğinin, sahte lise, lisans ve yüksek lisans diploması düzenlendiğinin ve not ortalamalarının yükseltildiğinin anlaşıldığını ifade eden Gergerlioğlu, önceki açıklamalarında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda "büyük sıkıntılar" olduğuna ilişkin uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığını ileri sürerek devlet kurumlarını eleştiren Gergerlioğlu, "'Sinekleri öldürmek yerine bataklığı kurutun, bu kişisel verilerin çalınması hadisesi büyük yolsuzluklara ortam hazırlıyor' dediğimizde bizi hafife alıyorlardı. Alın işte, bakın sonuç ortada, ne kadar büyük dolandırıcılık yapılmış. Tam bir çürümüşlük ve kokuşmuşluk yaşanıyor adeta. Sonuçta da büyük bir infial oluşmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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