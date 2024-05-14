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Miçotakis'in "Terör örgütü" çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu

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Ankara'daki basın toplantısında Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e müdahale eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı bir direniş örgütü olarak gördüğünü söyleyerek "Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm" dedi. Erdoğan'ın verdiği Hamas mesajı dünya basınında da bir numaralı gündem oldu. İsrail gazeteleri "Erdoğan Hamas'ı savunuyor, onların direniş savaşçısı olduğunu söylüyor" manşetini attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Miçotakis ile ortak basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Miçotakis ile Erdoğan arasında Hamas konusundaki görüş farklılığı dikkat çekti.

"TÜRKİYE, HAMAS'I DEĞİŞİK BİR NİTELEMEYLE GÖRÜYOR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye ile Orta Doğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ın Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz." ifadelerini kullanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karşı açıklama geldi.

"HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Erdoğan, Miçotakis'in sözleri üzerine şunları söyledi: "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm."

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Zirvede yaşanan Hamas gelişmesi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli Bloomberg "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'a verdiği desteğin altını çizdi" dedi. İngiliz Telegraph haberinde şu ifadeye yer verdi; "Türkiye cumhurbaşkanı Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi."

İSRAİL BASINI: ERDOĞAN HAMAS'I SAVUNUYOR

Erdoğan'ın açıklamalarını İsrail basını da yakından takip etti. Jerusalem Post "Erdoğan Hamas'ı savunuyor, onların direniş savaşçısı olduğunu söylüyor" dedi. Times of Israel Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine dikkat çekti. Haberde "Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi" ifadesine yer verildi.

"ERDOĞAN NATO MÜTTEFİKİNİ HAMAS'TAN DOLAYI ELEŞTİRİYOR"

Al Arabiya da Erdoğan'ın Hamas mesajını öne çıkardı. Suudi haber platformu "Erdoğan Hamas'ın bir direniş hareketi olduğu yönündeki tutumunu yineledi" dedi. "Erdoğan NATO Müttefikini Hamas'tan Dolayı Eleştiriyor" başlığını atan Hindustan Times, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı açıkça desteklerken bir yandan da NATO üyesi bir lideri eleştirdi" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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