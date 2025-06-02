MHP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu

MHP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu
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Milliyetçi Hareket Partisi, Kurban Bayramı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmayacak. Diğer siyasi partilerle bayramlaşma programı 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bayramlaşma programı belli oldu. MHP bu bayramda da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile bayramlaşmayacak.

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

MHP Genel Merkezini, DSP, DEM, AK PARTİ, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret edecek. MHP'nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.

MHP'de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal heyeti ile ziyaret gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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