MHP'nin İstanbul milletvekili adayları belli oldu! Ağır toplar üst sıralarda

Mhp, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala Milletvekili kesin aday listesini yayımlayan ilk parti oldu. Listelerin 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edileceği belirtilirken, İstanbul'daki aday listesi dikkat çekti.

1. BÖLGEDE YALÇIN VE YÖNTER VAR

Mhp, İstanbul'da partinin ağır toplarını üst sıralardan aday gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu. Mhp'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise 1. Bölge 2. sıradan kendine yer buldu.

ADAN 1 KEZ DAHA İSTANBUL'DAN ADAY

TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP tarafından bir kez daha İstanbul'dan aday gösterildi. Adan, 2. Bölge 1. sıra Milletvekili adayı oldu.

3. BÖLGE 1. SIRADA FETİ YILDIZ VAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Feti Yıldız da yeniden İstanbul'dan aday oldu. Feti Yıldız, İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.

MHP'nin İstanbul'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği isimler şu şekilde:

İSTANBUL 1. BÖLGE

1 EDİP SEMİH YALÇIN

2 İZZET ULVİ YÖNTER

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5 MURAT ŞAHİN

6 ŞAHİN GÜRZ

7 FADİME ERSOY DURSUN

8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9 HİLAL DİLBER

10 AFŞİN BİRBEN

11 İREM ÇELİK

12 ERDEM DOĞRUER

13 YİĞİT EMRE ALTUN

14 FATİH ERYILMAZ

15 FEVZİYE HASASU

16 BAYRAM BİNİCİ

17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18 CAN ILDIRI

19 GÖKSAL BEŞKAYA

20 FİKRİ AY

21 İLKER ÇAKIROĞLU

22 YUNUS EMRE DURMUŞ

23 ŞENEL USTABAŞI

24 GÖKMEN KAYIKÇI

25 CEMAL ALTUNHAN

26 FATİH KAYA

27 MAHMUT COŞKUN

28 MURAT CAN AYDIN

29 SERDAR BIYIKOĞLU

30 MÜCAHİT GÜNGÖR

31 MUSTAFA YETER

32 HALİL İBRAHİM UZ

33 SUAT ALTUNKAYNAK

34 UMUT AKBULUT

35 OKAN ERTORUN

İSTANBUL 2. BÖLGE

1 CELAL ADAN

2 CEMAL ÇETİN

3 FERHAT ÇAKIROĞLU

4 NUR TUBA AKTAY

5 NİYAZİ PAKSOY

6 BİROL GÜR

7 YÜKSEL KALECİ

8 GÜLLÜ YENER

9 MAHMUT YALÇIN

10 TUĞRUL GÖK

11 AYHAN ARAS

12 FEİME AKINCI

13 NEVRA İMAMOĞLU

14 MEHMET ÇETİN

15 RECEP YAVAŞ

16 ALİ ATABEYOĞLU

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

18 SERKAN BÜYÜK

19 MURAT SANCAK

20 ERKAN ÖZÇELİK

21 CANER ÖNER

22 BEYDA NUR AYÇETİN

23 FERDA KAPUCUOĞLU

24 NECDET ÖZTÜRK

25 SERDAR DOYURAN

26 ALİCAN ERDOĞAN

27 CELAL DENİZ

İSTANBUL 3. BÖLGE

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 İLKAY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFA ALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 MEHMET GÜRBÜZ

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN