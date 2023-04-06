MHP'nin İstanbul milletvekili adayları belli oldu! Ağır toplar üst sıralarda
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Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, milletvekili aday listesini yayınladı. İstanbul'un 3 bölgesinde Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Feti Yıldız gibi MHP'nin ağır topları üst sıralarda aday gösterildi.
Mhp, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala Milletvekili kesin aday listesini yayımlayan ilk parti oldu. Listelerin 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edileceği belirtilirken, İstanbul'daki aday listesi dikkat çekti.
Mhp, İstanbul'da partinin ağır toplarını üst sıralardan aday gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu. Mhp'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise 1. Bölge 2. sıradan kendine yer buldu.
TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP tarafından bir kez daha İstanbul'dan aday gösterildi. Adan, 2. Bölge 1. sıra Milletvekili adayı oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Feti Yıldız da yeniden İstanbul'dan aday oldu. Feti Yıldız, İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.
MHP'nin İstanbul'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği isimler şu şekilde:
1 EDİP SEMİH YALÇIN
2 İZZET ULVİ YÖNTER
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5 MURAT ŞAHİN
6 ŞAHİN GÜRZ
7 FADİME ERSOY DURSUN
8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9 HİLAL DİLBER
10 AFŞİN BİRBEN
11 İREM ÇELİK
12 ERDEM DOĞRUER
13 YİĞİT EMRE ALTUN
14 FATİH ERYILMAZ
15 FEVZİYE HASASU
16 BAYRAM BİNİCİ
17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK
18 CAN ILDIRI
19 GÖKSAL BEŞKAYA
20 FİKRİ AY
21 İLKER ÇAKIROĞLU
22 YUNUS EMRE DURMUŞ
23 ŞENEL USTABAŞI
24 GÖKMEN KAYIKÇI
25 CEMAL ALTUNHAN
26 FATİH KAYA
27 MAHMUT COŞKUN
28 MURAT CAN AYDIN
29 SERDAR BIYIKOĞLU
30 MÜCAHİT GÜNGÖR
31 MUSTAFA YETER
32 HALİL İBRAHİM UZ
33 SUAT ALTUNKAYNAK
34 UMUT AKBULUT
35 OKAN ERTORUN
1 CELAL ADAN
2 CEMAL ÇETİN
3 FERHAT ÇAKIROĞLU
4 NUR TUBA AKTAY
5 NİYAZİ PAKSOY
6 BİROL GÜR
7 YÜKSEL KALECİ
8 GÜLLÜ YENER
9 MAHMUT YALÇIN
10 TUĞRUL GÖK
11 AYHAN ARAS
12 FEİME AKINCI
13 NEVRA İMAMOĞLU
14 MEHMET ÇETİN
15 RECEP YAVAŞ
16 ALİ ATABEYOĞLU
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ
18 SERKAN BÜYÜK
19 MURAT SANCAK
20 ERKAN ÖZÇELİK
21 CANER ÖNER
22 BEYDA NUR AYÇETİN
23 FERDA KAPUCUOĞLU
24 NECDET ÖZTÜRK
25 SERDAR DOYURAN
26 ALİCAN ERDOĞAN
27 CELAL DENİZ
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 HAYATİ ARKAZ
4 ARZU ERDEM
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
6 DAVUT HASKIRIŞ
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK
8 ÖZGE TEKOĞULLARI
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER
10 METİN ARI
11 BAHATTİN ŞENGÜL
12 OSMAN BÜYÜKKAYA
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
14 ALPARSLAN ÇATAK
15 İLKAY KAYMAK
16 DİLARA ERKUT
17 ASLIHAN SOYLU
18 MUSTAFA SEPİN
19 JASMİNA TÜRKOĞLU
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA
21 NERGİS GÖK
22 OKAN DEMİR
23 MESUT YILDIRIM
24 MUSTAFA ALP
25 MEHMET BAŞAK
26 MEHMET ŞENER ÇELİK
27 BEKİR SITKI KARAUSTA
28 MEHMET GALİP DERE
29 ENES YILMAZ
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN
31 HAKAN ÖZTÜRK
32 MEHMET GÜRBÜZ
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
34 MEHMET ALİ ÖZEL
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT
36 BÜLENT ÖZCAN