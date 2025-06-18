MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail'in saldırılarının ardındaki nedeni açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Mustafa Ertekin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve bölgedeki gelişmeleri Haberler.com'a değerlendirdi.

"AKDENİZ'DE YENİ BİR KANAL AÇMA PROJELERİ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerine ve İsrail'in Orta Doğu'daki askeri hamlelerine dikkati çeken Ertekin, " Akdeniz'de yeni bir kanal açma projeleri var, İsrail'in fütursuzca saldırmasının temel sebebi bundan kaynaklanıyor." dedi.

Ertekin'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

"BU COĞRAFYA ÜZERİNDE HAİN EMELLER BİR AN OLSUN DURMADI, DURMAYACAKTIR DA"

"Bu coğrafya üzerinde Sykes-Picot'tan beri hain emeller, sinsi tuzaklar, emperyal düşünceler asla ve asla bir an olsun ki durmadı, durmayacaktır da. Neden? Çünkü "Arz-ı mev'ûd" dedikleri bu teolojik eksene yani inanç eksenine getirdikleri bir saçmalık var, bir zırvalık var. Bu da bu bölgeye yani kendi inanç temelinden baktıkları zaman onlara bu bölgeyi almak, hakim olmak, Dicle-Fırat arasındaki bölgeyi almak ve Anadolu coğrafyasına göz dikmeleri. Bu yeni değil. 1906'lardan beri tezgahlanmış, planlanmış ve stratejisi konmuş bir şey.

"TÜRKİYE BİR OLMALI, BİRLİK OLMALI, BİRLİKTE TÜRKİYE OLMALI"

Coğrafyamızda bu sıkışıklık varken Türkiye bir olmalı, birlik olmalı, birlikte Türkiye olmalı. Türk milleti, yani iç cephe diye adlandırdığımız kardeşlik duygularının, bağlarının çok güçlenmesi gerekiyor ki dışarıdaki bu sinsi hedefler, sinsi emeller ve etrafımızda yani Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan başlayarak bir yay çizersek, bir çember çizersek bakın her yerde karışıklık var.

"BUNLAR TESADÜF DEĞİL"

Nerede var? Azerbaycan-Ermenistan sorunu. Suriye, 2013 yılından beri kaynatılan bir kazan. Lübnan'da olan olaylar. İsrail Orta Doğu'daki o kanlı Netanyahu'nun, çağın Hitler'i diye adlandırmamız gerekir aslında. Yüz bin çocuk, kadın, yaşlı demeden o tankların ezdiği hastaneleri gördük, hastaları gördük. Ve daha o bebelerin kanı kurumadan bugün de İran'a uğruyor. Lübnan'ı vurdu, İran'ı vuruyor, Golon Tepeleri'ni işgal etti. Şam'a 16 kilometre kaldı. Şimdi bunlar tesadüf mü oluyor? Bunlar tesadüf olmuyor.

"ENERJİ KORİDORLARI, GÜVENLİK MERKEZLERİ, TİCARET AKSLARI DEĞİŞİYOR"

Bunlar emperyal düzenin, paradigmaların değişmesi; sadece coğrafya anlamında söyleyemiyorum, enerji koridorları, güvenlik merkezleri, ilave olarak da ticaret aksları değişiyor. Yöntemler değişiyor. Çünkü bakın, Trump kazandığı zaman ne dedi? Grönland dedi, Panama Kanalı dedi, Kanada dedi. 'Kanada bizim vilayetimiz olacak' dedi. 'Eyaletimiz olacak, vilayetimiz olacak' dedi. 'Meksika zaten bizim' diyor. Yani onu hesaba da katmıyor. Yani küçük görüyor.

"BİR MÜESSES NİZAM VAR"

Şimdi bunları niçin söylüyor? Bunlar düşünüldüğü zaman aslında çok stratejik söylemler. Yani öyle Trump delidir, aklına eser demiyor yani. Amerikan müesses nizamı… Amerika'nın başkanı Mustafa olmuş, Trump olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Hiç şey değil. Ama bir müesses nizam var. Dış İlişkiler Komisyonu, Pentagon, CIA. Bunlar efendim ve altı farklı güvenlik örgütü Amerika'da. Adlarını çok bahsetmeye gerek yok. Bazıları da gizli kalsın.

"İSRAİL'İN FÜTURSUZCA SALDIRMASININ TEMEL SEBEBİ..."

Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman stratejik söyleniyor. Panama'yı niçin söylüyor? Dünya ticaret koridorlarını, Çin'in eforunu oradan geçen Çin gemilerinin hacmini küçültmek, Amerikan gemilerini daha fazla geçer hale getirmek istiyor. Akdeniz'de bugün yeni bir kanal açma projeleri var. Yani orada bu kadar İsrail'in fütursuzca saldırmasının temel sebebi bundan kaynaklanıyor.

"FÜZYON ENERJİSİYLE BİTMEYEN ENERJİ ÜRETMEK İSTİYOR AMERİKA"

Şimdi Grönland'ı niye söylüyor? Burada efendim nadir bulunan toprak elementleri ve 4,5 milyar trilyon dolarlık altın cevheri ve nadir toprak elementleri var. Ne işe yarıyor? Bunlar füzyon enerjisi üretme için. Yarın bir araç kadar üretilmiş bir reaktörle, füzyon enerjisiyle bitmeyen enerji üretmek istiyor Amerika."