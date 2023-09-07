MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu İYİ Parti'ye katıldı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından rozet takılan Dedeoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.

24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İyi Parti'ye katıldığı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedeoğlu'na İYİ Parti rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.

Akşener, parti genel merkezindeki katılım töreninde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

Dedeoğlu da, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız. Şunu iddia ediyorum, AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah." dedi.