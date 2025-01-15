MHP lideri Bahçeli gardını aldı! Boks eldivenleriyle poz verdi

Son dönemde yaptığı çağrıyla gündemden düşmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kez verdiği pozlarla konuşuldu.

GARDINI ALDI, BOKS ELDİVENLERİNİ GİYDİ

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti merkezindeki makamında ziyaret etti. Bahçeli'nin ziyarette gardını aldığı ve boks eldivenlerini giydiği pozları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede ses getirdi.

TBF'nin sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik.

Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur.

Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz."