Tamer Osmanağaoğlu: İzmir'in Sorunlarına Çözüm İçin Hızla Çalışmalara Başlanmalı

Mhp Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, "Belediyecilik yaşadığı şehre hizmet etmek adına proje üretmektir. İzmir Harmandalı Çöplüğü'ne müdahale edilmesine ilişkin konuşmaktan biz yorulduk. Harmandalı Çöplüğü patladı patlayacak. Bunda hepimiz mesulüz. Bu çöplük patladığı zaman oradaki insanımızın zarar görmeme ihtimali yok" dedi.

Mhp Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, bir otelde 'Millet Vekiliyle Buluşuyor' programına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Osmanağaoğlu toplantıda, İzmir'in sorunlarına ve çalışmalar kapsamında 30 ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bilgiler verdi. Yaklaşık 40 gündür Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak, İzmir'in 30 ilçesini dolaştığını belirten Osmanağaoğlu, "Vatandaşa dokunmaya çalıştık. Onların sorunlarıyla ilgilenmek adına bilgiler, belgeler, notlar aldık. Yavaş yavaş bitirdiğimiz ilçelerle ilgili de bakanlıklara, genel müdürlüklere görüştük. İzmir'de çözülmesi gereken en önemli problemlerimizden biri Gediz Elektrik ve İZSU ile ilgili sorunlar. Bize anlattıklarında, İZSU ile ilgili bilgileri büyükşehirle paylaşamıyoruz ama Gediz Elektrik ile ilgili bilgilerimizi anında İzmir'deki bölge müdürlüklerimize müracaat ederek çözme yolunda bir mücadele verdiğimiz gözüküyor. Şimdiye kadar İzmir'de 30 ilçemizde muhtarlarımızı, STK temsilcilerimizi topladık. Talepleri aldık. Neler yapılabilir, neler yapılamaz, diye görüştük. Siyasetçinin en önemli özelliklerinden biri artık bu olmalı" diye konuştu.

'ZAMAN KAYBETMEDEN İZMİR'LE İLGİLİ ÇALIŞMALARA BAŞLANILMASI GEREKİYOR'

Siyasetçilerin, yapılabilecek bir şeyi doğru ve net şekilde vatandaşlara anlatması gerektiğini söyleyen Osmanağaoğlu, "Biz de aynen bunu yaptık. Yapabileceğimiz şeyi, birebir takip edebileceğimiz, netice alabileceğimiz her şeyin vatandaştan bilgisini aldık. Daha sonra ilgili birimlere ileterek resmi kurumlardan bunların cevaplarını almaya başladık. Önümüzdeki günlerde aldığımız bu cevapları da talep edenleri bilgilendirmek adına vatandaşlarımıza göndermeye başlayacağız. İzmir'de en büyük sorunumuz olan Gediz Elektrik'le ilgili problemleri dinledik. Hepimizin şahit olduk. İki insanımız hayatını kaybetti. Geriye dönüp baktığımızda İzmir bunların hiçbirini hak etmiyor. İzmir, yaşananların en güzelini hak ediyor. Bu düşüncede İzmir'de mücadelemizi sonuna kadar da devam ettireceğiz. İzmir'in en güzel manzarasına ait bir yerde sahil kenarlarında kokudan rahatsız oluyoruz. Sadece bugün için değil, senelerdir İzmir Körfezi ile ilgili bilim adamlarımızın bas bas bağırıp körfezin bir an önce temizlenmesi gerektiğini, körfezde oksijenin azaldığını, denizin dibinin de dolmaya başladığını hatta 17 metre yükseldiğini arkadaşlarım söyledi. Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden İzmir'le ilgili çalışmalara başlanılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK GELEN ŞİKAYET BAŞTA İZSU VE YOLLARDAN GELİYOR'

Merkezi hükümetin körfez konusunda çok ciddi ve duyarlı olduğuna dikkati çeken Tamer Osmanağaoğlu, "Cumhur İttifakı paydaşı olarak onu da yakından takip ediyoruz. İzmir'le ilgili en ufak bir problemde hiçbir kaygı duymadan İzmir'le ilgili ne gerekiyorsa onları ortaya koymak için, yapmak için mücadele verdiklerini de görüyorum. Bundan sonraki süreçte de İzmir'le ilgili yapılması gereken her ne varsa hem takipçisi olmak hem de en yakın zamanda bitirilip vatandaşın hizmetine sunulması için birebir takip edeceğimizin de bilinmesini istiyorum. Bu 45 günlük zaman zarfında ziyaret sırasında İzmir'de muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz bize ' Seçim mi var?' diye sorduklarında üzülüyorum. Seçim zamanlarında vatandaşa gitmekten ziyade seçim olmadan da siyasetçi mutlaka vatandaşın içinde olmalı. Vatandaşın yerinde dertlerini dinlemeli, diye düşünüyorum. Seçildiğimiz günden bu yana bunu yapanlardan biriyim. En çok gelen şikayet başta İZSU ve yollarla ilgili gelen problem. Kara yollarından destek alarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak büyükşehir belediyesinin uhdesinde olduğu için ona da müdahale ediyor, izin vermiyorlar. Taleplerden bir tanesi ise İzmirgaz ile ilgili ancak imarı olmayan yerlerde vatandaşın talebi var. Belediyeden bir on yıl buraya dokunmamaları ile ilgili taahhüt istiyorlar. Belediyede bununla ilgili bir taahhüt vermiyor" dedi.

'HARMANDALI ÇÖPLÜĞÜ PATLADI PATLAYACAK'

Belediyeciliğin sadece çöp toplama işi olmadığını belirten Osmanağaoğlu, "Belediyecilik yaşadığı şehre hizmet etmek adına proje üretmektir. İzmir Harmandalı Çöplüğü'ne müdahale edilmesine ilişkin konuşmaktan dile getirmekten biz yorulduk. Harmandalı çöplüğü patladı patlayacak. Bunda hepimiz mesulüz. Harmandalı Çöplüğü'nün etrafında binlerce, yüzlerce ev var. Bu çöplük patladığı zaman oradaki insanımızın zarar görmeme ihtimali yok. Bu çöplüğün bir an önce artık kapatılması gerekli tertibin alınıp ıslah edilmesiyle ilgili çalışmalara başlanılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir'de büyükşehirde, yerel belediyelerde de sadece en önemli şey çöp toplamak" diye konuştu.

'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TAKİPTE BULUNACAĞIZ'

Son bir aydır gerçekleştirdiği çalışmalarda 500'ün üzerinde muhtar, STK, kamu kurum ve kuruluşu temsilcisiyle bir araya gelindiğini söyleyen Tamer Osmanağaoğlu, "45 kamu kurumuna 253 konu hakkında yazı yazdık, talepleri ilettik. Takibine başladık. Bu çalışmalarımızda MHP İzmir İl Teşkilatımız, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz de hazır bulundu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın dertlerine çözüm üretecek olan tüm paydaşların bir araya geldiği çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Bundan sonra ilgililere ilettiğimiz bu sorunların çözümü için takipte bulunacağız" ifadelerini kullandı.