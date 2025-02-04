MHP'li isim Öcalan'a "Sayın" diye hitap etti

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrılarının ardından başlayan yeni süreç tartışmaları devam ederken, MHP'de "Sayın Öcalan" vakası yaşandı.

Oturumda söz alan, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanı Sadettin Akgül yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün askerleriyiz" diyen teğmenlerin ordudan ihraç edilmesini eleştirerek bir yandan Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmek istenmesine tepki gösterdi.

MHP Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü'nün, Sadettin Akgül'e cevap verirken PKK lideri Abdullah Öcalan'dan, "Sayın Öcalan" diye bahsetmesi dikkat çekti.

MHP'Lİ İSİM DÜZELTME YAYINLADI

MHP İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü, dün gerçekleştirilen İl Genel Meclisi oturumunda dil sürçmesi sonucu istem dışı bir kelime kullandığını belirterek, kamuoyuna 'düzeltme ve özür'başlığında yeni bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"03.02.2025tarihinde İl genel meclisi oturumunda konuşmamın bir kısmında dil sürçmesi sonucu, istem dışı bir kelimem dolayısıyla partim ve şahsım adına karalama propagandası yürütülmektedir. Konuşmamın tamamını dinleyen herkes ne söylemek istediğimi anlayacaktır. Biz dün ne söylediysek bugünde aynısını söylüyorum.

Abdullah Öcalan terörist başı, bebek katilidir. Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için, tüm Milliyetçi-Ülkücü camiadanve Yüce Türk Milletinden özür dilerim."