Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MHP'li Ersoy, Yeşilhisar'daki tapu kaymalarını soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP'li Ersoy, Yeşilhisar'daki tapu kaymalarını soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar'ın Başköy ve Derbentbaşı mahallelerindeki tapu kaymalarını TBMM'ye taşıdı. Bakan Murat Kurum'un yanıtlaması istenen önergede kayıtlarla fiili kullanım arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve çözüm takvimi talep edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar ilçesi Başköy ve Derbentbaşı mahallelerinde yaşanan tapu kaymalarına ilişkin yazılı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cevaplandırması istemiyle sunulan önergede, tapu ve kadastro kayıtları ile fiili kullanım sınırları arasındaki uyumsuzlukların incelenmesi, varsa hataların giderilmesi ve çözüm için öngörülen takvimin açıklanması istendi. Ersoy, Sosyal Medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yeşilhisar ilçemiz Başköy ve Derbentbaşı mahallelerimizde hemşerilerimizin mülkiyet haklarının korunması ve tapu işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla; tapu kaymalarına ilişkin mevcut inceleme ve çalışmaların değerlendirilmesini, gerekli teknik incelemeler yapılarak varsa tapu ve kadastro kayıtlarındaki hata ve uyumsuzlukların giderilmesini, çözüme yönelik planlanan çalışmaların ve öngörülen takvimin açıklanmasını içeren yazılı soru önergemizi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Başköy ve Derbentbaşı mahallelerimizdeki tapu uyuşmazlıklarının giderilmesi için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi büyük tehlike
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun

Ankara'daki zirveye damga vuran teklif: Rusya da teşkilata katılsın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenski Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenski Türkiye'ye geliyor
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Tarih yazmaya devam ediyor! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

Orkun istedi, Italiano ''Hayır'' dedi: Otur oturduğun yerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesine damga vuran dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesine damga vuran dua
Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı

Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı
Bodrum Bitez'de yaban domuzu sürüsü pazar yerine dalmaya çalıştı! Esnaf müdahale etti

Pazarın beklenmedik misafirleri! Sürü halinde girmeye çalıştılar
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar

Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor?