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MHP'li Ersoy, kokpit ve kabin ekiplerinin yeşil pasaport talebini TBMM gündemine taşıdı

MHP'li Ersoy, kokpit ve kabin ekiplerinin yeşil pasaport talebini TBMM gündemine taşıdı
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, pilot ve kabin memurlarının yeşil pasaport talebi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için TBMM'ye soru önergesi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türk sivil havacılığının uluslararası başarılarında önemli pay sahibi olan pilotlar ve kabin memurlarının taleplerine ilişkin hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verilen soru önergesinde, belirli bir hizmet süresini tamamlayan kokpit ve kabin ekiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunup bulunmadığı soruldu. Önergede ayrıca, uçuş ekiplerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar, uluslararası hareket kabiliyetini artıracak yeni uygulamalar ile yurt dışı görevlerinde karşılaşılan vize ve giriş prosedürlerinden kaynaklanan sorunların azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi talep edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil eden kokpit ve kabin ekiplerimizin haklarının ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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