MHP'li Baki Ersoy: Kayseri İçin Sürekli Çalışıyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TBMM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında 3 ayrı konuya değindiğini belirterek, "Kayserimiz için durmadan çalışıyoruz" dedi.

Baki Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri; Bugün Komisyon'daki konuşmamda; şehirlerimizin altyapılarını güçlendirecek, riskleri azaltacak ve halkımızı koruyacak adımların ancak güçlü bir merkezi hükümet desteğiyle mümkün olacağını ifade ettim. İklim değişikliği artık sadece bir çevre meselesi değil; yaşamımızın, şehirlerimizin ve geleceğimizin gerçekliği. Özellikle Kayseri'mizde son yıllarda artan ani ve aşırı yağışlar, altyapı yatırımlarının iklim krizine uyumlu şekilde yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde; Kayserimizin potansiyelinden bahsederek, şehrin merkezine nefes aldıran, sosyal buluşma noktaları oluşturan ve çevresel kaliteyi artıran büyük bir vizyon projesi olan millet bahçelerine değindim. Kocasinan Erkilet Millet Bahçesi Yapım sürecinin hızlandırılarak kısa sürede tamamlanması gerekliliğini vurguladım. Hacılar Millet Bahçesi. İlçemize değer katan bu projenin desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini belirttim. Talas Millet Bahçesi. Birinci etabı tamamlanan, ikinci etabı ihale aşamasında bulunan projenin ivedilikle sonuçlandırılmasını talep ettim. Kocasinan Keykubat Millet Bahçesi. Şehrimizin çevresel kapasitesini güçlendirecek bu büyük ölçekli yatırımın proje sürecinin tamamlanarak hızla nihayete erdirilmesinin önemine dikkat çektim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde; Kayserimizin şehirleşme vizyonunu, sosyal konut hamlesindeki başarısını ve dirençli şehir hedefimize katkı sunan yatırımları detaylarıyla dile getirdim. Sosyal Konut Projeleri. İncesu, Tomarza, Melikgazi, Kocasinan, Sarıoğlan, Develi, Felahiye, Hacılar ve Bünyan'da yürütülen projeler sayesinde binlerce ailemiz modern, güvenli ve nitelikli konutlara kavuşuyor. Bu yatırımlar hem deprem riskine karşı dayanıklılığı artırıyor hem de yeni yaşam alanları oluşturuyor. Kentsel Dönüşüm Destekleri. Kayserimize sağlanan 1 milyar 542 milyon TL'lik dönüşüm desteğinin; riskli yapı stokunun yenilenmesi, kira yardımları, rezerv yapı alanı çalışmaları ve altyapı yatırımları açısından hayati önem taşıdığını vurguladım. 2025 Yılı Altyapı ve Çevre Yatırımları Şehrimize tahsis edilen 1 milyar 130 milyon TL'yi aşan kaynağın; su ve kanalizasyon hatlarından katı atık tesislerine, çevre düzenlemelerinden yeni altyapı projelerine kadar geniş bir alanda Kayserimizin geleceğine güçlü bir yatırım olduğunu ifade ettim. Türkiye Yüzyılı'nda Kayseri. Üretimde güçlü, şehirleşmede planlı, çevrede duyarlı, sosyal donatılarıyla nefes alan bir şehir olarak Kayserimizin Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı şehirlerinden biri olduğunu belirttim. Sevdamız Kayserimiz ve tüm ilçelerimizin talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyor; Kayserimiz için durmadan çalışıyoruz." - KAYSERİ