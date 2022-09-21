- MHP'li Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay :

Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin"

"3 ayda 5 ayda yıpranacak adayı niye çıkarırsınız? Özgüveni olmayan, başkalarından sokma akılla hareket eden bir yapı"

"Eski sisteme o hükümet krizlerinin, darbelerin, vesayetlerin, cumhurbaşkanı seçimleri krizlerine geri dönmek istiyorlar"

MANİSA - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, memleketi Manisa'da düzenlenen bir basın toplantısında 6'lı masaya sert sözlerle yüklenerek, "Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Bunların en belirgin özellikleri bu. Yuvarlak bir ittifak gevşek bir ittifak. Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin" dedi.

MHP Manisa İl Başkanlığı Manisa'daki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapılan kahvaltının ardından açılış konuşmasını yapan MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, 2023 seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

Öner'in ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, özellikle İzmir ve İstanbul geçiş güzergahında bulunan ve trafik sıkışıklığı nedeniyle sürekli gündeme gelen Gediz Kavşağı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Kavşakla ilgili projenin hazır olduğunu ve 2023 yılında çalışmalara başlanacağı müjdesini veren Ergün, "Yaklaşık 3 buçuk senedir bu Gediz Kavşağının yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ulaştırma Bakanlığı içerisinde Devlet Demir Yolları ile hem de Karayolları ile ayrı ayrı görüşülerek, sonrasında üç kurumun defalarca bir araya gelmesiyle çalışmalar yapıldı. Daha önce Karayolları buraya bir proje hazırlamıştı. Ancak hızlı trenin devreye girmesiyle şehir içinden geçirilmesi düşünülen ve 8 tane alt ve üstgeçidin Manisa içerisinde yapılması düşünülen bir projeydi. O proje biliyorsunuz bizim karşı çıkmamızla, mevcut garajın yanındaki çevre yolundan gitmesini kabul ettirmiştik. Daha sonra hızlı trenin geçtiği hat netleşince, bildiğiniz gibi Atıksu Arıtma Tesislerimiz var İzmir çevre yoluna doğru. Devlet Demir Yollarınca orada bir indi bindi istasyonu planlanmıştı. Biz ona da karşı çıkmıştık. ve dedik istasyonu, yeni garajın yanına kuracaksınız. Neden? Sonuçta otobüs sirkülasyonu, şehirle bağlantı, indi bindilerin olduğu bir noktada vatandaşımız, hemen garajın yanındaki bütün otobüslere ulaşabilsin diye karşı çıkmıştık. Bunlar netleşti. Tabi hızlı trenin gelmesiyle beraber o hatta, o eski yapılmış olan kavşak otomatikman değişti. Yeniden bir proje çizimi için Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları bunun çalışmalarını yaptı. ve o projeler bitirildi. Yani 33 yıldır yapılamayan Manisa'nın imar planları vesilesiyle o kavşağın 18 uygulamaları bir iki ay içerisinde bitirilecek. 5 binlik planlar bitti, arkasından binlik planları safha safha meclisimize gelmekte. Geçtiğimiz ay içerisinde de mevcut kavşağın yapılacağı o alan meclisten geçti. Yıllardır Karayollarının kamulaştırma bedellerinin çok yüksek çıkması sebebiyle yapamadığı o düzenlemeleri, yine biz Büyükşehir Belediyesi olarak 18 uygulamalarıyla hiçbir ücret talep etmeden, Karayollarına bizim rızamızla tahsisi yapılacak. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay Manisa'ya geldiğinde bizzat kendilerine bu konuyu aktararak, ifade ettim. Yatırım programına alınması talimatını Cumhurbaşkanımız, ilgili Bakanlara ilettiler. Bu noktada ben de aktarma fırsatını bulmuş oldum. O açıdan bu 18 uygulamalarına müteakip kavşağımız da 2023 yılı içerisinde inşallah hayata geçirilecek faaliyetleri, ihalesi, inşaatı yapılmış duruma gelecektir. Zaten hızlı tren de Manisa sınırları içerisinde girdi, geliyor. Oradaki ödenekler arttırıldığı sürece buradan hızlıca geçiş yapılacaktır" dedi.

"Krizlerin olduğu sisteme geri dönmek istiyorlar"

2023 seçimlerine doğru ilerlendiğini hatırlatan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "2023 seçimlerine doğru takvimin ilerlediği günlerde geçtiğimiz 2 yıl önce bir '6'lı masa' kuruldu. Çeşitli isimlerle ifade ediliyor. Defalarca bir araya geldiler saatlerce konuştular. Ben bu masaya 'Laklak masası' diyorum. Toplanıp 5 saat konuşuyorlar, muhtemelen bu 5 saatin 4 saatini de Davutoğlu konuşuyordur. Ortada hiçbir politika yok. Ortaklaştıkları proje program yok. Bir ara 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' dediler altını dolduramadılar. Zaten yeni yönetim sistemiyle parlamentomuz daha güçlü hale geldi. Eski sisteme o hükümet krizlerinin, darbelerin, vesayetlerin, cumhurbaşkanı seçimleri krizlerine geri dönmek istiyorlar. O yüzden siyasi gericilik yapıyorlar" dedi.

"Türkiye'yi bölüp parçalayacak ne kadar karar varsa bunlar kabul edecekler"

6'lı ittifakın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Türkiye için aldığı kararlara uyma taahhüdünü hatırlatan Akçay, "Şubat ayında bir bildiri yayınladılar o bildiride Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin Türkiye için aldığı bütün kararlara uymaya taahhüt ettiler. Korkunç bir şey. Türkiye'yi bölüp parçalayacak, teröristleri azdıracak ne kadar karar varsa bunlar kabul edecekler. Bunu taahhüt ediyorlar. Yaptıkları, yapacakları şimdiden belli" diye konuştu.

"Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin"

Akçay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar bir oturma düzenine bile tartıştılar. Sonra yuvarlak masada karar kıldılar. 6'lı masanın diğer bir adı da 'yuvarlak masa'. Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Bunların en belirgin özellikleri bu. Yuvarlak bir ittifak gevşek bir ittifak. Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin"

"3 ayda 5 ayda yıpranacak adayı niye çıkarırsınız"

Muhalefetin henüz bir aday belirleyemediğine değinen Akçay, "Daha bir aday belirleyemiyorlar. Birbirlerine çelme takma adına yarışıyorlar. Eninde sonunda ya Avrupa ya Amerika bir aday verecek. Hatay Belediye Başkanının da ifade ettiği gibi. Uluslararası odaklar bir aday belirleyecek, çünkü kendileri bir aday belirleyemeyeceklerine göre. Bundan bir yıl evvel aday belirlememe gerekçelerine de 'Şimdiden aday belirlersek yıpranır' diyorlardı. Böyle de komik durumdalar. İyi de 3 ayda 5 ayda yıpranacak adayı niye çıkarırsınız. Bu da tuhaf bir durum. Kendilerine özgüveni olmayan, başkalarından sokma akılla hareket eden bir yapı. Aziz Türk milleti de hiçbir zaman bunlara itibar etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Tekelci firmaların adeta güdümüne girmiş durumda oldukları ortaya çıkıyor

Haziran ayında çıkan elektronik ticaret kanuna CHP'nin Anayasa Mahkemesine dilekçe vererek itiraz ettiğini söyleyen Akçay, "Haziran ayında elektronik ticarete ilişkin bir kanun çıkardık. Ne olduysa oldu, bu 6'lı gevşek ittifakın mecliste yer alan partileri başlarına taş mı düştü ne oldu elektronik ticaret kanununa olumlu oy verdiler. Hatta Anayasa'ya da uygun dedi CHP sözcüleri. Cumhurbaşkanı tarafından yayınlandıktan sonra geçen hafta duyduk ki CHP, Anayasa Mahkemesine iptali için itiraz ediyor. Üstelik 3 tane dilekçe veriyor. CHP Anayasa Mahkemesine itiraz edeceği bir kanuna Anayasa Mahkemesi önünde bir toplantı yapar. Yaygara yapar, ortalığı toza dumana katmaya çalışır. Daha sonra araştırdık ki maalesef bu uluslararası tekel durumunda olan bazı firmaların yaptıkları kulis nedeniyle, hatta İYİ Parti'yi de ikna etmek suretiyle bir takım girişimlerde bulundukları öğrendik. Bu tekelci firmaların adeta güdümüne girmiş durumda oldukları ortaya çıkıyor" dedi.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, MHP MKYK Üyesi Mehmet Ödevli ve partililer katıldı.